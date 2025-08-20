Amerykanie dostali raport z Polski. "Bezprawne działania" ekipy Tuska

Opracowanie, o którym pisze w czwartek serwis Onet.pl, jest datowane na 9 czerwca. Adresatów dokumentu jest siedmiu. Wśród nich: szefowa Komisji Europejskiej, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz szefowa Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Raport trafił również, a może przede wszystkim, do prezesa Sądu Najwyższego USA Johna G. Robertsa i Prokurator Generalnej USA Pam Bondi.

Święczkowski wysłał Amerykanom raport. "Bezprawne działania wobec TK"

Opracowaniu, które zostało sporządzone przez zespół ekspertów Trybunału Konstytucyjnego nadano tytuł: "Proces przywracania praworządności w Polsce» z perspektywy rządów prawa. Bezprawne działania wobec Trybunału Konstytucyjnego od 13 grudnia 2023 r.".

Onet opublikował pismo przewodnie dołączone do wersji opracowania wysłanej naczelnemu sędziemu Stanów Zjednoczonych. Czytamy w nim, że polski Trybunał Konstytucyjny zmaga się obecnie z "bezprecedensowymi atakami ze strony polityków większości parlamentarnej oraz rządu". "Podważanie niezależności sądownictwa i bezprecedensowe ataki na instytucje powołane do ochrony praw i wolności obywateli nie mogą pozostać niezauważone. Niestety, jest to codzienność, z którą musi mierzyć się polski Trybunał Konstytucyjny" – czytamy. W swoim piśmie Bogdan Święczkowski wyjaśnia, iż chciałby, aby załączone opracowanie stanowiło ostrzeżenie dla wszystkich członków wspólnoty europejskiej. "Jako sądy konstytucyjne mamy szczególną rolę do odegrania w ochronie praw i wolności" – zauważył prezes TK.

"Jeszcze kilka lat temu działania bezprawne, z jakimi dziś mamy do czynienia, byłyby w moim kraju nie do pomyślenia. Niemniej wierzę, że — mimo opisanej w raporcie serii ataków na niezależność Trybunału Konstytucyjnego — niezależność ta zostanie zachowana, a kierowana przeze mnie instytucja w dalszym ciągu będzie mogła wypełniać rolę określoną w Konstytucji" — podsumował Święczkowski.

"TK zapobiega lewicowej rewolucji w Polsce"

Raport został podzielony na kilka części. Zarysowano w nim umocowanie Trybunału Konstytucyjnego w polskim prawie oraz wymieniono liczne działania obecnej ekipy rządzącej w Polsce przeciwko tej instytucji. Wśród nich: brak publikacji orzeczeń TK, wyzerowanie pensji sędziów, nieobsadzanie wolnych miejsc w TK oraz podważanie statusu sędziów.

"Wszystkie działania wymierzone w Trybunał Konstytucyjny – podejmowane przez organizacje międzynarodowe, obce rządy lub finansowane z zagranicy organizacje pozarządowe – zasadniczo wynikają z dwóch czynników. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny jest jednym z ostatnich bastionów lub strażników suwerenności Polski. Po drugie, Trybunał Konstytucyjny – zważywszy na raczej konserwatywną polską Konstytucję – zapobiega dokonaniu się w Polsce rewolucji lewicowej" – napisano w opracowaniu.

Czytaj też:

"Bandyckie działania rządu". Poseł PiS nie gryzie się w językCzytaj też:

Złe wieści dla rządu. Tak fatalnych ocen nie było nigdyCzytaj też:

Tusk chce im zapewnić darmowe mieszkania. Jest projekt