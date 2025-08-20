Tusk chce im zapewnić darmowe mieszkania. Jest projekt

O projekcie rozporządzenia, nad którym pracuje obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pisze w środę "Rzeczpospolita". Według dziennika, zakłada on zapewnienie darmowych mieszkań ministrom i wicepremierom.

Darmowe mieszkania dla wicepremierów i wiceministrów. Jest projekt

Obecnie osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie muszą płacić za najem lokali pozostających w gestii KPRM 50,55 zł za metr kwadratowy. Już wkrótce, na mocy rozporządzenia, z opłat tych zwolnieni mają zostać ministrowie i wicepremierzy. Dołączą oni tym samym do listy polityków, którzy już mogą korzystać z mieszkań na koszt podatnika. Przypomnijmy, że obecnie z takiego przywileju korzystają prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wszyscy posłowie i senatorowie, którzy nie mają tytułu prawnego do mieszkania w Warszawie. Zdaniem Kancelarii Premiera, lista tych osób powinna się wydłużyć.

„Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu” – czytamy w opisie wykazu prac legislacyjnych rządu.

Dowiadujemy się z niego również, że prace nad zmianą rządowego rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe zakończą się w trzecim kwartale tego roku.

Rządowe osiedle świeci pustkami

"Rz" wskazuje, że choć w dokumencie mowa o lokalach będących w dyspozycji państwowych jednostek organizacyjnych, chodzi tak naprawdę może chodzić o rządowy kompleks mieszkaniowy, znajdujący się przy ul. Grzesiuka na Sadybie, które – jak czytamy – świeci pustkami. Hanna Gill-Piątek, cytowana przez gazetę podejrzewa, że jednym z celów nowelizacji rozporządzenia może być poprawa obłożenia tych mieszkań, za których utrzymanie, gdy stoją puste, również trzeba przecież płacić.

"W rozporządzeniu z 2002 roku jest jednak furtka. Wynika z niego, że w przypadku braku lokali należących do rządu, mogą one być pozyskiwane na tzw. mieście. Czy rząd ma zamiar korzystać z tej możliwości i opłacać ministrom mieszkania spoza swojej puli lokali, spytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu, jednak nie dostaliśmy odpowiedzi" – czytamy.

