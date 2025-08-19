Duże zmiany dla pracowników. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, mający na celu ułatwienie zawierania oraz rejestrowania układów zbiorowych pracy, a tym samym ich promowanie i rozwój – przekazało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Układy zbiorowe pracy to rodzaj porozumień społecznych, które zawierane są w rokowaniach pomiędzy pracodawcą a pracownikami, reprezentowanymi przez związki zawodowe. W ramach układów zbiorowych pracy można ustalić np. warunki pracy odmiennie, niż w przepisach Kodeksu pracy. Dzięki takiemu porozumieniu, sposób wynagradzania i premiowania pracowników może być lepiej dostosowany do specyfiki działania danego przedsiębiorcy czy branży.

Większa swoboda w układach zbiorowych pracy

Najważniejsze rozwiązania to:

Większa swoboda w ustalaniu zasad układów zbiorowych pracy: partnerzy społeczni będą mogli wspólne decydować, w jakim zakresie układ zbiorowy pracy może inaczej regulować warunki pracy niż przepisy ustawowe; obowiązuje nadal tzw. zasada korzystności – ustalenia nie mogą być gorsze dla pracownika niż prawo pracy. Szybsza rejestracja układów – wprowadzenie ewidencji: zgłoszenie układu do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy będzie odbywać się przez system teleinformatyczny – wystarczy wypełnić prosty formularz elektroniczny; w ewidencji wpisane będą także porozumienia zbiorowe zawarte przez co najmniej dwóch pracodawców. Zgłoszenia w takim przypadku dokonuje jeden z nich lub organizacja pracodawców. Możliwość mediacji w razie sporu: jeśli związek zawodowy i pracodawca nie dojdą do porozumienia podczas negocjacji, możliwe będzie skorzystanie z pomocy mediatora; mediator to osoba bezstronna, która pomoże znaleźć rozwiązania korzystne dla obu stron. Elastyczny czas obowiązywania układu zbiorowego: strony podejmujące negocjacje będą mogły wybrać zawarcie układu na czas określony, z możliwością przedłużania okresu jego obowiązywania. Możliwe będzie także zawarcie układu na czas nieokreślony.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

