Falstart rządowej aplikacji. Nie działają niektóre funkcje

Aplikacjaudostępnia mapę kraju z naniesionymi punktami schronienia oraz adresami obiektów. System wskazuje lokalizacje w promieniu kilku kilometrów i pozwala na wyznaczenie trasy do wybranego miejsca. Jak podano, nowe rozwiązanie zastąpiło wcześniejszy serwis "Schrony".

Jak mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef MSWiA Marcin Kierwiński, w aplikacji znajduje sie 70 tysięcy zweryfikowanych przez państwową straż pożarną miejsc, które mogą stanowić punkt schronienia.

– To nie są schrony, to są miejsca ukrycia. Jak przystosujemy wszystkie z obiektów, wytypowaliśmy do bycia bądź MDS-ami (miejscami doraźnego schronienia) bądź schronami, te obiekty oczywiście znajdą się w tej aplikacji – powiedział minister.

Problemy z działaniem aplikacji

Jak się jednak okazuje, aplikacja napotkała spore problemy w działaniu. Dziennikarz RMF FM donosi, że w pierwszych godzinach dostępności aplikacji występowały problemy z niektórymi funkcjonalnościami.

– Nie działa prawidłowo geolokacja... Nie działa wyszukiwanie wielu miejscowości. Nie wyświetla się większość miejsc schronienia. A jak jakieś się już wyświetli, to pokazuje błędne dane – relacjonował Krzysztof Berenda.

Dodatkowo w aplikacji brakuje kluczowych informacji o pojemności i stanie technicznym poszczególnych schronów.

Aplikacja "Gdzie się ukryć?"

Według informacji przekazanych przez administrację rządową aplikacja opiera się na danych z ogólnokrajowej inwentaryzacji obiektów ochronnych i miejsc ukrycia. Inwentaryzację w latach 2022–2023 przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna na polecenie rządu. Jak podaje PSP, w trakcie prac zidentyfikowano około 224 tys. obiektów różnego typu, określanych jako miejsca schronienia. Według tych danych obiekty te mogłyby teoretycznie pomieścić około 47 mln osób. Zdecydowaną większość stanowią jednak miejsca doraźnego ukrycia, takie jak piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły i inne obiekty użyteczności publicznej.

