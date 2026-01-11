Router Fritz!Box 4690

Testowane urządzenie nie jest modemem, ale wydajnym routerem z obsługą standardu Wi-Fi 7, który należy podłączyć np. do modemu światłowodowego. Fritz!Box 4690 pracuje w dwóch pasmach, oferując teoretycznie sumaryczną prędkość do 6,9 Gbit/s (czyli do 5760 Mbit/s w paśmie 5 GHz i do 1200 Mbit/s w paśmie 2,4 GHz). W naszym praktycznym teście te prędkości były mniejsze, ale przewaga technologii Wi-Fi 7 w porównaniu z routerami obsługującymi tylko Wi-Fi 6 i tak była widoczna