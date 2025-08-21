"Na konkretną datę nie będę się umawiał". Co z rekonstrukcją wiceministrów?

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany w Tok FM o rekonstrukcję rządu dotyczącą wiceministrów. – Część już zmian zostało wprowadzonych jeżeli chodzi o wiceministrów. Najwyraźniej ministrowie, szczególnie ci nowi, potrzebują jeszcze chwilę czasu, żeby to przygotować – stwierdził.

Podkreślił, że rekonstrukcja dotycząca wiceministrów się odbędzie, ale – jak dodał – "już odpowiedzialnie na konkretną datę nie będę się umawiał, bo znowu będę musiał się z tego tłumaczyć, a to nie jest akurat moja wina w tym zakresie".

Rekonstrukcja wiceministrów miała się odbyć miesiąc temu

24 lipca Adam Szłapka informował, że na początku przyszłego tygodnia (czyli tygodnia 28 lipca – 3 sierpnia) powinna być znana lista wiceministrów po rekonstrukcji rządu. Dopytywany, czy uda się "odchudzić" ich liczbę o 20 proc., stwierdził, że musi się udać.

29 lipca rzecznik rządu pytany, czy jego poprzednie zapowiedzi dotyczące rekonstrukcji są nadal aktualne, poinformował, że ostateczną listę wiceministrów poznamy "raczej" w przyszłym tygodniu. Dopytywany o zapowiedź "odchudzenia" liczby wiceministrów o 20 proc., odpowiedział, że Donald Tusk jasno wypowiedział się na ten temat.

Rekonstrukcja rządu

W drugiej połowie lipca premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadają rekonstrukcję rządu. Następnego dnia prezydent Andrzej Duda powołał szefa MSZ Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz Miłosza Motykę na ministra energii.

Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia, Martę Cienkowską na minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

