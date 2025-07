Żurek przerywa milczenie. "Chciałbym przestrzec polityków"

Waldemar Żurek nowym ministrem sprawiedliwości

Waldemar Żurek został w czwartek powołany na nowego ministra sprawiedliwości.

W czwartek późnym popołudniem przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił dziennikarzy, że będzie się z nimi spotykać regularnych na briefingach. – Żebyście państwo byli regularnie informowani, jakie są plany i jaka jest ich realizacja, co minister sprawiedliwości zamierza robić, jakie czekają nas wyzwania – powiedział.

Dodał, że "w pierwszym dniu urzędowania, chciał oddać hołd bohaterom wali z autorytaryzmem". – Każdego, kto widział, to składanie kwiatów, chciałbym zachęcić, by przeczytał treść tablicy, która znajduje się na budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Musimy przypomnieć o tych bohaterach, bo to te postacie, które były dręczone w piwnicach tego budynku, które oddały życie za wolność Polski, to byli nasi bohaterowie, którzy walczyli z autorytaryzmem: najpierw z niemieckim, faszystowskim, hitlerowskim, a następnie stalinowskim – dodał.

Podkreślił, że "symboliczne złożenie kwiatów to hołd dla tych bohaterów, którzy są dla nas wzorcem". – Bo autorytaryzm przybiera dziś także w Europie różne formy. Nie jest tak, że demokracja jest nam dana raz na zawsze, musimy o nią walczyć, musimy ją pielęgnować – stwierdził.

Żurek "przestrzega polityków"

Waldemar Żurek stwierdził, że "dostrzega, że niebezpieczeństwo utraty demokracji jest czymś naprawdę poważnym". – Dlatego zrobię wszystko, żeby przywrócić praworządne państwo i zasady trójpodziału władz, a przede wszystkim przestrzegać konstytucję i wszystkie traktaty międzynarodowe, które Polskę wiążą. Nie chcę dziś mówić o zamierzeniach, bo "po czynach ich poznacie" – dodał.

– Chciałbym przestrzec tych polityków, którzy w swoich wypowiedziach grożą niezawisłym sędziom, niezależnym prokuratorom i próbują ich zastraszać. Nie mamy dziś Krajowej Rady Sądownictwa, która objęłaby takie osoby konstytucyjną ochroną, dlatego będę reagował na takie sytuacje z całą stanowczością. Dlatego apeluję do tych, którzy takie groźby próbują kierować: nie będą one puszczane płazem – stwierdził nowy minister sprawiedliwości.

Czytaj też:

Zaprzysiężenie nowych ministrów. Prezydent zabrał głosCzytaj też:

Waldemar Żurek zdecydował. "Wpłynęła informacja"