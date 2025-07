"Akta zabrano, a sprawy umorzono". Ziobro ujawnia informacje o Żurku

– Wszystko na to wskazuje, że ministrem sprawiedliwości zostanie człowiek, który udowodnił swoim życiem zawodowym, że nie szanuje ani polskiego prawa, ani konstytucji, ani zasad elementarnej przyzwoitości – mówił w czwartek, podczas konferencji prasowej były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro uderza w Waldemara Żurka: Nie ma żadnych skrupułów i zasad

Premier Donald Tusk podczas środowej konferencji poświęconej rekonstrukcji rządu ogłosił, że Adam Bodnar pożegna się z ministerstwem sprawiedliwości, a jego miejsce na czele resortu zajmie sędzia Waldemar Żurek. Nominacja ta niesie za sobą daleko idące konsekwencje prawne. Jak bowiem wynika z Ustawy o ustroju sądów powszechnych, sędzia powołany do pełnienia funkcji w organach państwowych musi niezwłocznie zrzec się statusu sędziego. Jeśli po zakończeniu misji w rządzie chciałby powrócić do orzekania, będzie musiał zwrócić się o zgodę do Krajowej Rady Sądownictwa, która takiej zgody wydawać nie musi.

W czwartek, były minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro zorganizował konferencję prasową, podczas której przybliżył sylwetkę przyszłego szefa resortu sprawiedliwości.

– Łamał najważniejsze zasady konstytucyjne, takie jak: niezależność i niezawisłość sędziowska, angażując się jako aktywista polityczny, wbrew wymogom apolityczności urzędu sędziego, w działania, które były partyjnymi, politycznymi wiecami – przypominał Zbigniew Ziobro.

– Pan sędzia Żurek jest rekordzistą, jeśli chodzi o ilość postępowań dyscyplinarnych. Zostały mu przedstawione 64 zarzuty, jeśli pamięć mnie nie myli, związane z licznymi naruszeniami dyscyplinarnymi. Sprawy, które się toczyły zostały niestety brutalnie, z łomem, odebrane rzecznikom dyscyplinarnym, kiedy wkroczono do Krajowej Rady Sądownictwa. Akta w ten sposób zabrano i o ile wiem sprawy umorzono – mówił polityk Suwerennej Polski.

Jak twierdzi Zbigniew Ziobro, w aktach były dowody na to, że przyszły minister sprawiedliwości wielokrotnie poświadczał nieprawdę, za co grozi odpowiedzialność nie tylko dyscyplinarna, ale również karna.

– Pan sędzia Żurek to człowiek, który nie ma żadnych skrupułów i zasad. Lekceważy podstawowe zasady porządku prawnego. To jest człowiek, który nawoływał do popełniania przestępstw, jak choćby nielegalne wkroczenie do Krajowej Rady Sądownictwa, czy też stawianie zarzutów sędziom Sądu Najwyższego – podkreślał Ziobro.

