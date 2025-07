Zaskakujące doniesienia ws. prokurator Wrzosek. "Spakowała swoje rzeczy"

Premier Donald Tusk podczas środowej konferencji poświęconej rekonstrukcji rządu ogłosił, że Adam Bodnar pożegna się z ministerstwem sprawiedliwości, a jego miejsce na czele resortu zajmie sędzia Waldemar Żurek. Nominacja ta niesie za sobą daleko idące konsekwencje prawne. Jak bowiem wynika z Ustawy o ustroju sądów powszechnych, sędzia powołany do pełnienia funkcji w organach państwowych musi niezwłocznie zrzec się statusu sędziego. Jeśli po zakończeniu misji w rządzie chciałby powrócić do orzekania, będzie musiał zwrócić się o zgodę do Krajowej Rady Sądownictwa, która takiej zgody wydawać nie musi.

Ewa Wrzosek dostanie awans? Miała już spakować swoje rzeczy

Zadowolenia z wymiany w resorcie sprawiedliwości nie kryła prokurator Ewa Wrzosek.

"Ta zmiana – to bardzo dobry wybór. Nareszcie"; "Nie trzeba długo szukać potwierdzenia, że Waldemar Żurek jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny to strzał w dziesiątkę. Wystarczy spojrzeć na #Ziobro i przyjaciół" – pisała prawniczka na platformie X, po ogłoszeniu decyzji Donalda Tuska.

twitter

"Urocze jest to publiczne rozdzieranie szat przez wieloletnich paserów łamania prawa, że #Żurek, że z deszczu pod rynnę, i że teraz to dopiero będzie.. Uczciwiej byłoby przyznać, że zaczęliście się bać, bo tym razem się nie upiecze" – dodawała w innym wpisie.

Tymczasem dziennikarz Radia Wnet, Jakub Pilarek ujawnił, że w życiu zawodowym prokurator Ewy Wrzosek prawdopodobnie szykują się duże zmiany.

"Jak udało mi się ustalić, Ewa Wrzosek w dość euforycznym nastroju spakowała już swoje rzeczy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów. Oznacza to zapewne, że jest dogadana z Waldemarem Żurkiem, przyszłym Prokuratorem Generalnym i obejmie jakąś prestiżową funkcję" – poinformował na platformie X.

twitterCzytaj też:

Żurek weźmie się za Dudę? "Będzie do tego dążył"Czytaj też:

Żurek za Bodnara? Czarnek: Zamienił stryjek siekierkę na kijek