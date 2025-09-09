Rewolucja w Ministerstwie Zdrowia. Ogłoszono nazwiska

Premier Donald Tusk poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda otrzymała "wolną rękę" w kształtowaniu zespołu. – Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na poziomie ministerialnym i wiceministerialnym – zapewnił. Szef rządu wskazał, że do zmian personalnych dojdzie na początku tego tygodnia. Zapowiedź ta doczekała się realizacji. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o powołaniu dwóch wiceministrów. Funkcje te objęli Katarzyna Kęcka oraz Tomasz Maciejewski. Jednocześnie z Ministerstwem Zdrowia pożegnali się wiceministrowie: Wojciech Konieczny, Marek Kos i Urszula Demkow.

Zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Kim są nowi wiceministrowie?

Jak informuje resort, Katarzyna Kęcka jest doktorem nauk o zdrowiu. Od 2019 r. była prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest również magistrem pielęgniarstwa (specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z kolei Tomasz Maciejewski to doktor nauk medycznych. Od 2012 roku kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją są ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jak czytamy, jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych.

Rekonstrukcja rządu

W drugiej połowie lipca premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadają rekonstrukcję rządu. Następnego dnia ówczesny prezydent Andrzej Duda powołał szefa MSZ Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz Miłosza Motykę na ministra energii. Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia, Martę Cienkowską na minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

