Fala dymisji w resorcie zdrowia. Wyciekły nazwiska

Premier Donald Tusk powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej, że minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda otrzymała "wolną rękę" w kształtowaniu zespołu. – Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie na poziomie ministerialnym i wiceministerialnym – zapewnił. Szef rządu wskazał, że do zmian personalnych dojdzie na początku tego tygodnia.

Obecnie wiceministrami są osoby powołane przez poprzednią minister Izabelę Leszczynę. Wśród nich znajdują się Wojciech Konieczny (Lewica), Marek Kos (PSL), Urszula Demkow (Polska 2050) oraz Katarzyna Kacperczyk. Pod koniec sierpnia z funkcji zrezygnował Jerzy Szafranowicz.

Z ustaleń rozgłośni RMF FM wynika, że swoje stanowiska mają stracić Urszula Demkow, Marek Kos i Wojciech Konieczny. Wedle doniesień, nowi wiceministrowie zostaną zaprezentowani w środę lub czwartek. Będzie to pierwsza konferencja prasowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy od czasu ogłoszenia rekonstrukcji rządu.

Rekonstrukcja rządu

W drugiej połowie lipca premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadają rekonstrukcję rządu. Następnego dnia ówczesny prezydent Andrzej Duda powołał szefa MSZ Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz Miłosza Motykę na ministra energii. Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia, Martę Cienkowską na minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

