Zakaz dla osób 60+. Zdumiewająca propozycja w Ministerstwie Zdrowia

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja obywatelska ze zdumiewającą propozycją.

Alkohol i papierosy nie dla seniorów. Szokujący pomysł trafił do ministerstwa

Zakłada ona wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów osobom powyżej 60 roku życia. Na tym jednak nie koniec. Zakaz dotyczyłby również sprzedaży, spożywania i w pobliżu osób: chorujących oraz tych, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu tj., powyżej 0 promili.

Anonimowy pomysłodawca uzasadnia wprowadzenie niniejszych rozwiązań szkodliwością alkoholu oraz nikotyny dla zdrowia. "Alkohol i nikotyna są czynnikami ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, nie szkodzi tylko użytkującym, ale osobom w pobliżu pod względem zdrowia psychicznego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego (somatycznego)" – czytamy w uzasadnieniu propozycji.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Do propozycji tych ustosunkowało się Ministerstwo Zdrowia. Wiadomo, że resort nie planuje wprowadzenia tak radykalnie ograniczających wolność obywatelską rozwiązań. W odpowiedzi podkreślono jednak szkodliwość zarówno alkoholu i wyrobów tytoniowych.

"Mając na uwadze najnowszą wiedzę, zgodnie z którą uważa się, że każda dawka alkoholu oraz dymu tytoniowego nie pozostaje obojętna dla zdrowia i żaden poziom spożycia alkoholu i wyrobów tytoniowych nie jest bezpieczny dla zdrowia. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie jego spożycia oraz całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych, w tym podgrzewanych wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów i woreczków nikotynowych" – czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Kubę Sękowskiego, wicedyrektora departamentu Zdrowia Publicznego w resorcie zdrowia.

