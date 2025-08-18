Dymisja w Ministerstwie Zdrowia. Resort zabrał głos

Szafranowicz będzie pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jeszcze do 26 sieprnia br. Urzędnik kierował pracami departamentów dialogu społecznego oraz lecznictwa z wyłączeniem spraw dotyczących chorób rzadkich.

Jak relacjonuje Polsat News, wiceminister nadzorował działalność Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Banku Tkanek Oka, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Jerzemu Szafranowiczowi podlegało również Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie, a także regionalne centra krwiodawstwa.

Rezygnacja Szafranowicza. Ministerstwo wydało komunikat

Komunikat w sprawie rezygnacji wiceministra wydał resort zdrowia. Podkreślono, że decyzja była wcześniej zaplanowana.

"Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała za dotychczasowy wkład podsekretarza stanu w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia" – przekazało Ministerstwo Zdrowia

Jerzy Szafranowicz jest lekarzem, specjalistą II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także menedżerem zdrowia oraz doktorem nauk ekonomicznych.

Kłopoty nowej minister

Choć premier Donald Tusk zapowiedział dwa tygodnie temu, że "cały resort zdrowia zostanie odpolityczniony", koalicyjni wiceministrowie pozostają na stanowiskach – podała na początku sierpnia "Gazeta Wyborcza".

Według dziennika nowa minister Jolanta Sobierańska-Grenda ma trudności ze znalezieniem swoich następców i nie podjęła jeszcze żadnych personalnych decyzji. Nie ma chętnych na wiceministrów?

– Nowa minister nie ma żadnego politycznego zaplecza. Szuka chętnych wśród kadry menedżerskiej, bo to środowisko zna najlepiej, ale kilka osób miało jej już odmówić – powiedziała "Wyborczej" osoba z branży medycznej.

Czytaj też:

"Kontrowersyjne kryteria". Szpital onkologiczny nie dostał środków z KPOCzytaj też:

Zaprzysiężenie nowych ministrów. Prezydent zabrał głos