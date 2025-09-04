Fatalne wyniki rządu Tuska. Tak źle nie było od dawna

Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że w sierpniu już tylko 30 proc. Polaków popierało rząd Donalda Tuska. Liczba zwolenników rządu spadła o 2 pkt. proc. w porównaniu do sondażu z lipca. Jednocześnie to najgorszy wynik rządu od co najmniej półtora roku.

Liczba przeciwników w sierpniu wyniosła 46 proc. To o 2 pkt. proc. mniej niż w zeszłym miesiącu.

Zwiększyła się liczba osób, które są obojętne względem rządu Tuska — w sierpniu było to 22 proc., czyli o 5 pkt proc. więcej niż w lipcu.

Kiepsko wyglądają też notowania samego premiera. Pozytywnie Donalda Tuska ocenia 32 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 1 pkt proc. od lipca. Z kolei niezadowolonych jest 58 proc. Polaków (spadek o 1 pkt. proc.).

Najnowszy sondaż: KO traci władzę

Tymczasem z najnowszego badania IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że obecnie największym poparciem Polaków cieszy się Prawo i Sprawiedliwość.

Chęć oddania głosu na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 29 proc. respondentów. To wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni.

Na drugim miejscu z wynikiem 27,1 proc. uplasowała się Koalicja Obywatelska. Poparcie dla niej spadło o 1 pkt proc. PSL nie przekracza z kolei progu wyborczego. Pełne wyniki sondażu dostępne TUTAJ.

Sawicki: Tusk powinien zrezygnować

Marek Sawicki przyznaje, że Donald Tusk stał się "bardzo pasywny", a notowania rządu się nie poprawiają.

– Jego wizerunek jest zniszczony przez propagandę PiS-u. Na różnego rodzaju spotkaniach z przedsiębiorcami, na dożynkach, cały czas słyszymy, że premier Donald Tusk to Niemiec, człowiek Brukseli, nie reprezentuje polskich interesów. I choćby nie wiem jak premier Tusk się starał, to już tego wizerunku nie zmieni – przekonuje polityk PSL.

Jego zdaniem Donald Tusk powinien ustąpić miejsca na fotelu premiera.

