"Izolacja Tuska". Światowe media o wizycie Nawrockiego w USA

Dobiega końca wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Jego rozmowa z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem została zauważona przez światowe media.

Światowe media o wizycie Nawrockiego w USA. Piszą o Tusku

"The New York Times" podkreśla, że spotkanie w Waszyngtonie pomogło uspokoić obawy w Polsce, że jej głos nie jest słyszany. Zwraca on także uwagę na wymiar tej wizyty w kontekście wewnętrznej sytuacji politycznej Polski. "Ujawniło ono jednak również różnice między polskim rządem, na którego czele stoi premier Donald Tusk, w przeszłości krytykujący Trumpa, a prawicowymi siłami politycznymi sprzymierzonymi z prezydentem Nawrockim" – wskazuje jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników.

Na tym aspekcie wizyty koncentruje się również węgierski serwis PestiSracok, według którego "spotkanie Nawrockiego z Trumpem pokazuje nie tylko izolację Tuska, ale także to, że nowy prezydent Polski jest obecnie jedynym łącznikiem między Polską a USA".

"W trakcie spotkania w Waszyngtonie Tusk może w samotności, w Warszawie, zastanowić się nad tym, dokąd zaprowadził Polskę" – podkreślono w artykule.

Podobny głos płynie także z Wielkiej Brytanii. Tamtejszy "The Guardian" wskazuje, że amerykańska wizyta Karola Nawrockiego zaostrzyła jego napięcia z rządem na czele którego stoi Donald Tusk. "Nawrocki, zaciekły krytyk Tuska, który zadeklarował dalsze wspieranie Kijowa, ale sprzeciwia się członkostwu Ukrainy w NATO i naciskał na zwiększenie zasiłków wypłacanych ukraińskim uchodźcom w Polsce, zasygnalizował zamiar prowadzenia polityki zagranicznej niezależnej od rządu" – czytamy.

Rozmowy Nawrocki – Trump. Padły ważne deklaracje

Po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Nad głowami przywódców przeleciały samoloty F-35 – dla uczczenia relacji obu krajów oraz F-16 – w celu upamiętnienia zmarłego pilota Macieja Krakowiana. Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami.

Spotkanie delegacji w Gabinecie Owalnym trwało ponad 2 godziny. Po ich zakończeniu polski prezydent poinformował, że Donald Trump rozważa zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał jednocześnie, że otrzymał od amerykańskiego przywódcy zaproszenie na szczyt G-20.

