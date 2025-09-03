Nawrocki potwierdza. "Jest rozmowa o stałej obecności wojsk USA"

Po godz. 17 czasu polskiego Donald Trump powitał Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Nad głowami przywódców przeleciały samoloty F-35 – dla uczczenia relacji obu krajów oraz F-16 – w celu upamiętnienia zmarłego pilota Macieja Krakowiana. Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Pierwsze z pytań dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Nawrocki: Donald Trump potwierdził to za zamkniętymi drzwiami

– Prezydent Trump dał gwarancję bezpieczeństwa Polsce i podkreślił naszą współpracę. To znalazło swoje potwierdzenie także w trakcie rozmów plenarnych. Nasze relacje będą utrzymywane na najwyższym pułapie – powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas briefingu po rozmowach z prezydentem USA. Spotkanie delegacji w Gabinecie Owalnym trwało ponad 2 godziny.

– Zdradzę również, że podczas rozmów plenarnych rozmawialiśmy z panem prezydentem i ministrami o rozszerzeniu komponentu żołnierzy amerykańskich w Polsce, co cieszy mnie w sposób szczególny. Były konkretne dyskusje dotyczące tego projektu – przekazał prezydent RP. Karol Nawrocki dodał, że od jutra sekretarz obrony USA oraz szef polskiego BBN będą przygotowywać rozwiązania, "które będą dobre dla Polski, ale jest zbyt wcześnie, aby o nich mówić".

– Proces się rozpoczął. Widzę poważną szansę na wdrożenie stałej obecności wojsk USA. Ta współpraca dotyczy też dużego projektu, który przed nami i USA. Te rozmowy poszły w kierunku stałej obecności i projektów, które mam nadzieje będą w krótkim czasie realizacją nowych projektów dla polskiej obronności – przekazał.

– Na spotkaniu zamkniętym była dyskusja w kierunku jednoznacznie rozszerzenia wojsk amerykańskich. Sytuacja jest tak skomplikowana, stąd moja zachowawczość, ale będę robił wszystko, aby ta droga zakończyła się sukcesem. (...) Dyskutujemy o gwarancjach bezpieczeństwa – podkreślił Nawrocki.

Czytaj też:

"Rząd i prezydent mówią jednym głosem". Sikorski o decyzji TrumpaCzytaj też:

"Nie ma zaufania". Kulisy wizyty Nawrockiego w USA