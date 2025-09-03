"Rząd i prezydent mówią jednym głosem". Sikorski o decyzji Trumpa

Deklaracja padła podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Amerykański przywódca czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Waszyngton przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Trump: Żołnierze USA pozostaną w Polsce

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA.

– Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Sikorski: Dobrze, że Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk

Decyzję skomentował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Dobrze, że Prezydent Trump potwierdził dalsze stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Putina i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja mówią jednym głosem" – napisał na portalu X szef MSZ.

twitter

Do słów Donalda Trumpa odniósł się w mediach społecznościowych również premier Donald Tusk.

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk" – napisał na portalu X szef rządu.

"To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" – dodał.

Czytaj też:

"Nie ma zaufania". Kulisy wizyty Nawrockiego w USACzytaj też:

Tusk z satysfakcją. Szydło ma dla niego radę