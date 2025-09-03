Trump zdecydował. Jest reakcja Tuska

Prezydent USA czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Trump: Pozostaniemy w Polsce

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Prezydent USA dodał, że Polska jest tym krajem NATO, który wydaje na obronność więcej niż wymagany w Sojuszu pułap wydatków. Z kolei Karol Nawrocki wskazał, że Polska chce przeznaczać na armię 5 proc. PKB.

Tusk reaguje na słowa prezydenta USA

Do słów Donalda Trumpa odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk" – napisał na portalu X szef rządu.

"To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" – dodał.

Nawrocki dziękuje Trumpowi. Padły słowa o nowym sprzęcie wojskowym

Prezydent RP podziękował Donaldowi Trumpowi podczas spotkania w Gabinecie Owalnym za uczczenie pamięci polskiego pilota.

– Dziękuję za oddanie hołdu tragicznie zmarłemu pilotowi. Rzeczywiście doszło do takiego tragicznego zdarzenia. Był to jeden z naszych najlepszych pilotów, niestety zmarł tragicznie, osierocił dwoje dzieci, więc to jest wielka tragedia – powiedział Karol Nawrocki.

– On był w Polsce legendą, był wspaniałym pilotem. Był w Akademii Lotnictwa. Myślę, że jest to na pewno duży cios dla polskiego lotnictwa. Widok tego samolotu, który się wzniósł, a potem opadł... – odpowiedział wyraźnie przejęty Trump.

Jak zaznaczył Nawrocki, "to jeden z samolotów, które nabyliśmy od Stanów Zjednoczonych". – Czekamy na kolejne samoloty, na kolejne myśliwce, kolejny sprzęt wojskowy – podkreślił polski prezydent.