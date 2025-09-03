Trump uczcił pamięć polskiego pilota. "Był legendą"

Prezydent USA czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Nawrocki dziękuje Trumpowi

Prezydent RP podziękował Donaldowi Trumpowi podczas spotkania w Gabinecie Owalnym za uczczenie pamięci polskiego pilota.

– Dziękuję za oddanie hołdu tragicznie zmarłemu pilotowi. Rzeczywiście doszło do takiego tragicznego zdarzenia. Był to jeden z naszych najlepszych pilotów, niestety zmarł tragicznie, osierocił dwoje dzieci, więc to jest wielka tragedia – powiedział Karol Nawrocki.

– On był w Polsce legendą, był wspaniałym pilotem. Był w Akademii Lotnictwa. Myślę, że jest to na pewno duży cios dla polskiego lotnictwa. Widok tego samolotu, który się wzniósł, a potem opadł... – odpowiedział wyraźnie przejęty Trump.

Jak zaznaczył Nawrocki, „to jeden z samolotów, które nabyliśmy od Stanów Zjednoczonych”. – Czekamy na kolejne samoloty, na kolejne myśliwce, kolejny sprzęt wojskowy – podkreślił polski prezydent.

Trump: Nawrocki odniósł wielki sukces

Prezydent USA już na początku spotkania pochwalił postawę Karola Nawrockiego.

– To człowiek, który odniósł wielki sukces. (...) W tym trudnym wyścigu wszystkich pokonał, jest coraz popularniejszy. Jest bardzo ciekawym człowiekiem. Nie chwalę zbyt wiele osób, ale pana prezydenta chwalę za pracę, którą wykonał – powiedział podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Donald Trump.

– Polacy są zadowoleni ze swojego prezydenta. To dla mnie zaszczyt, że mogę pana gościć – zaznaczył, zwracając się do Karola Nawrockiego.

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że będzie rozmawiał z polskim przywódcą o współpracy handlowej.

