Tusk z satysfakcją. Szydło ma dla niego radę

Deklaracja padła podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Amerykański przywódca czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Waszyngton przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Trump: Pozostaniemy w Polsce

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA.

– Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Tusk: To ważne słowa

Do słów Donalda Trumpa odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk" – napisał na portalu X szef rządu.

"To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu" – dodał.

Szydło do Tuska: Podziękujcie Nawrockiemu

Na wpis Donalda Tuska szybko zareagowała w mediach społecznościowych była premier Beata Szydło.

"Sami twierdziliście z Sikorskim, że miarą sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego będzie taka deklaracja ze strony prezydenta Donalda Trumpa" – napisała europosłanka PiS.

"Podziękujcie więc prezydentowi Nawrockiemu. Wy nigdy byście takiej deklaracji nie usłyszeli, bo Trump z wami nie rozmawia" – dodała.

