"Kluczowa obecność". Szef gabinetu prezydenta komentuje słowa Trumpa

Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, prezydenci Polski i USA spotkali się z mediami. Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Donald Trump i Karol Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło obecności wojsk USA w Polsce i tego, czy nie ma planów jej zmniejszenia.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Komentujący wizytę polskiego prezydenta w USA podkreślają, że deklaracja dotycząca obecności amerykańskich wojsk w Polsce jest niezwykle ważna w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju.

"Kluczowa dla bezpieczeństwa RP obecność sił amerykańskich na terytorium naszego państwa potwierdzona przez Prezydenta USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu" – podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Warto przypomnieć, że przed wylotem Nawrockiego do USA minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił, że potwierdzenie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce byłoby dużym sukcesem wizyty Nawrockiego.

Nawrocki w USA

Prezydent USA czekał na Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Po krótkim powitaniu i rozmowie, prezydenci obserwowali przelot samolotów F-35. Biały Dom przekazał, że to symbol silnych relacji obu krajów. Wykonano też przelot myśliwcami F-16 dla uczczenia polskiego pilota, majora Macieja Krakowiana, który zginął niedawno w katastrofie lotniczej w Radomiu.

Prezydent USA pochwalił postawę Karola Nawrockiego.

– Polacy są zadowoleni ze swojego prezydenta. To dla mnie zaszczyt, że mogę pana gościć – zaznaczył, zwracając się do Karola Nawrockiego.

