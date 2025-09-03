Andrzej Duda zadowolony po przypomnieniu Trumpa o wojskach USA

Trwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki został powitany i przyjęty w Gabinecie Owalnym przez prezydenta Donalda Trumpa. Następnie zaplanowano "rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego" delegacji amerykańskiej i polskiej w Sali Gabinetowej.

Wojska USA w Polsce. Duda: Sojusz jest silny

Już na początku wizyty w USA prezydenta Karola Nawrockiego prezydent Trump zapewnił, że wojska amerykańskie zostaną w Polsce, a jeśli zajdzie potrzeba, będzie ich więcej. Przypomniał przy okazji, że opcja ich wycofania nigdy nie była rozpatrywana.

"Znakomita wizyta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Sojusz polsko-amerykański jest silny! Wschodnia flanka NATO pozostanie bezpieczna dzięki współpracy sojuszniczej i obecności żołnierzy USA w Polsce. Ogromnie poruszający hołd dla ś.p. majora Krakowiana, wyraz solidarności i braterstwa broni między naszymi narodami" – napisał Andrzej Duda na swoim koncie na platformie X. "Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego i Kancelarii, podziękowania za Waszą pracę dla Polski! Dziękuję Donaldowi Trumpowi za pamięć i miłe wspomnienie mojej roli w budowaniu naszych relacji" – podkreślił.

Podczas rozmowy w Gabinecie Owalnym Trump w ciepłych słowach wspomniał o byłym prezydenckie.

Nawrocki u Trumpa w Białym Domu

Przed wylotem prezydenta do Stanów wiadomo było, że rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa militarnego, w tym obecności żołnierzy USA w Polsce, współpracy gospodarczej i energetycznej oraz sytuacji geopolitycznej w regionie. Strona amerykańska prawdopodobnie podejmie temat podatku cyfrowego, którym rząd Donalda Tuska chce obłożyć w amerykańskich gigantów technologicznych (Google, Meta).

Prezydent przyleciał do USA we wtorek wieczorem. Został zakwaterowany w rezydencji gości prezydenckich USA Blair House, gdzie spędził noc. W programie wizyty Nawrockiego w USA jest też wizyta Cmentarzu Narodowym w Arlington.

