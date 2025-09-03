Trump: Planujemy pewne decyzje. Nie wiem, czy Putin będzie zadowolony

Trwa wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w w Stanach Zjednoczonych. Nawrocki został powitany i przyjęty w Gabinecie Owalnym przez prezydenta Donalda Trumpa. Następnie zaplanowano "rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego" delegacji amerykańskiej i polskiej w Sali Gabinetowej.

Trump: Planujemy decyzje, z których Putin nie będzie zadowolony

W Gabinecie Owalnym prezydent Trump został zapytany przez dziennikarzy o defiladę wojskową, która odbyła się w Pekinie w związku z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Brali w niej udział m.in. prezydent Rosji Władimir Putin oraz przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un. Przy tej okazji i przy okazji szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy odbyły się ważne polityczne rozmowy również z udziałem premiera Indii i liderów innych państw.

Donald Trump powiedział, że ceremonia była piękna i przyznał, że ją oglądał. Moje relacje z tymi wszystkimi przywódcami są bardzo dobre. Jak pewnie wiecie USA dość znacząco pomogły Chinom. Moim zdaniem jednak USA nie zyskały takiego uznania na jakie zasłużyły – powiedział prezydent.

Został też zapytany przez korespondenta Polskiego Radia o zapowiedzi sankcji na Rosję. Odparł, że USA nałożyły sankcje na Indie za skupowanie ropy od Rosji, teraz robią to w odniesieniu do innych. Pytany, co ma do przekazania Putinowi, powiedział, że nic, bo ten zna jego stanowisko, ale planowane są pewne decyzje, z których prezydent Rosji może nie być zadowolony.

Wizyta prezydenta Nawrockiego w USA

Przed wylotem prezydenta do Stanów wiadomo było, że rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim zagadnień bezpieczeństwa militarnego, w tym obecności żołnierzy USA w Polsce, współpracy gospodarczej i energetycznej oraz sytuacji geopolitycznej w regionie. Strona amerykańska prawdopodobnie podejmie temat podatku cyfrowego, którym rząd Donalda Tuska chce obłożyć w amerykańskich gigantów technologicznych (Google, Meta).

Prezydent przyleciał do USA we wtorek wieczorem. Został zakwaterowany w rezydencji gości prezydenckich USA Blair House, gdzie spędził noc. W programie wizyty Nawrockiego w USA jest też wizyta Cmentarzu Narodowym w Arlington.

