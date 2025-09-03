Trump mówi o spisku przeciw USA. Oskarżył trzy kraje

Prezydent USA w ten sposób zareagował na chińską paradę wojskową, która odbyła się w Pekinie w związku z 80. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Brali w niej udział Władimir Putin oraz Kim Dzong Un.

"Najważniejsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: czy prezydent Xi wspomni o ogromnym wsparciu i 'krwi', jaką USA ofiarowały Chinom, aby pomóc im w uzyskaniu wolności od bardzo nieprzyjaznego zagranicznego najeźdźcy" – napisał amerykański przywódca.

We wpisie zamieszczonym na portalu Truth Social stwierdził, że wielu Amerykanów zginęło "w chińskiej walce o zwycięstwo i chwałę". "Mam nadzieję, że zostaną oni należycie uhonorowani i zapamiętani za swoją odwagę i poświęcenie" – dodał.

"Niech prezydent Xi i naród chiński przeżyją wspaniały i niezapomniany dzień świętowania. Proszę przekazać moje najserdeczniejsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi i Kim Dzong Unowi, którzy spiskują przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki" – dodał w zakończeniu wpisu.

Trump będzie monitorował działania Rosji i Ukrainy

We wtorek podczas specjalnego oświadczenia w Białym Domu, w którym towarzyszyli prezydentowi wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz obrony Pete Hegseth, Trump zwrócił uwagę na potrzebę ścisłego monitorowania działań zarówno Ukrainy, jak i Rosji, zaznaczając, że prezydent Zełenski i Władimir Putin stracili w ostatnim tygodniu łącznie około siedmiu tysięcy żołnierzy. – Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby ludzie mogli żyć w bezpieczeństwie – podsumował prezydent USA.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w tym samym wystąpieniu poinformował również, że podjął decyzję o przeniesieniu siedziby dowództwa kosmicznego USA z Kolorado do Alabamy. Administracja podkreśla, że zmiana ta ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

