Trump pytany o sprawę Epsteina. "Oszustwo Demokratów, które nie ma końca"

W środę około godz. 17:30 czasu polskiego przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump powitał prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Białym Domem. Przed rozmową za zamkniętymi drzwiami, politycy spotkali się z przedstawicielami mediów w Gabinecie Owalnym.

Po wymianie wzajemnych uprzejmości, Trump i Nawrocki odpowiedzieli na kilka pytań, m.in. o obecność amerykańskich wojsk w Polsce.

Sprawa Epsteina. Trump: Oszustwo Demokratów

Donald Trump został również zapytany o aferę Jeffreya Epsteina. Komisja do spraw nadzoru Izby Reprezentantów ujawniła ponad 33 tys. dokumentów dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne amerykańskiego multimilionera. Materiały w sprawie nieżyjącego już finansisty zostały przekazane komisji przez Departament Sprawiedliwości w sierpniu. Portal Axios wskazał, że upublicznienie dokumentów to efekt "wielomiesięcznych nacisków", by ujawnić zawartość akt sprawy Epsteina.

– To jest oszustwo Demokratów, które nie ma końca. To mi przypomina sytuację z aktami sprawy Kennedy'ego. Z tego, co rozumiem, tysiące stron dokumentów zostało przekazane, ale to wszystko jest oszustwo Demokratów – powiedział Trump. I przeszedł do tematów bezpieczeństwa, chwaląc się, że "zaprowadził porządek" w Waszyngtonie.

– Waszyngton jest bezpieczny. Można chodzić po ulicach i nic się nie stanie, nie ma przestępstw, morderstw. Mieliśmy z tym wiele problemów. Nadal czasami są problemy, ale to z winy Demokratów, bo w większości są one w miastach zarządzanych przez Demokratów – tłumaczył przywódca Stanów Zjednoczonych. – Ludzie już o tym mówią – dodał.

Prezydent USA stwierdził, że jego przeciwnicy polityczni chcą zmienić kierunek amerykańskiej debaty publicznej. – Mam wielkie sukcesy. Skończyłem siedem wojen – podkreślał. – Powinniśmy mówić o wielkości naszego kraju i sukcesach, które odnosimy – mówił.

