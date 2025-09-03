Trump w Białym Domu: Wstyd mi, że to mówię w obecności prezydenta Polski

"W ten weekend w Chicago postrzelono co najmniej 54 osoby, z czego osiem z nich zginęło. Statystyki w dwóch poprzednich weekendach były podobne" – napisał we wtorek na portalu społecznościowym Truth Social Donald Trump. "To zdecydowanie najgorsze i najniebezpieczniejsze miasto na świecie" – stwierdził prezydent USA i zasugerował, że wyśle tam żołnierzy Gwardii Narodowej, tak jak zrobił to w Waszyngtonie. Dodał, że gubernator stanu Illinois, w którym znajduje się Chicago, J.B. Pritzker z Partii Demokratycznej "pilnie potrzebuje pomocy, tylko jeszcze o tym nie wie".

"Szybko rozwiąże problem przestępczości, tak jak zrobiłem to w Waszyngtonie. Chicago znów będzie bezpiecznie i to już wkrótce. Uczyńmy Amerykę znów wielką" – oświadczył Trump. W kolejnym wpisie napisał wielkimi literami, że "Chicago to światowa stolica morderstw".

Trump: Wstyd mi

Donald Trump wrócił do tego tematu podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, przekonywał, że "zaprowadził porządek" w Waszyngtonie. – Waszyngton jest bezpieczny. Można chodzić po ulicach i nic się nie stanie, nie ma przestępstw, morderstw. Mieliśmy z tym wiele problemów. Nadal czasami są problemy, ale to z winy Demokratów, bo w większości są one w miastach zarządzanych przez Demokratów – tłumaczył przywódca Stanów Zjednoczonych. – Ludzie już o tym mówią – dodał.

– Chcę wejść do Chicago. Czy wiecie, że w ten weekend w Chicago zostały postrzelone 72 osoby? Wstyd mi, że to mówię w obecności prezydenta Polski – stwierdził Trump.

Według dziennika "Washington Post", Pentagon "od tygodni" planuje wysłanie Gwardii Narodowej do Chicago. Przywódca Stanów Zjednoczonych dąży do zwalczania przestępczości, bezdomności i nielegalnej imigracji. Plan obejmuje kilka opcji, w tym mobilizację co najmniej kilku tysięcy członków Gwardii Narodowej już we wrześniu.

