KO chce odwołania Kamińskiego. "Hołownia oberwał najmocniej"

Kamiński z PSL już od dłuższego czasu irytuje koalicjantów. Oliwy do ognia dolał fakt, że wicemarszałek Senatu przebywał w Stanach Zjednoczonych pod koniec sierpnia – w tym samym czasie co prezydent Karol Nawrocki i jego ministrowie. Prezydentowi RP towarzyszył europoseł PiS Adam Bielan. W mediach pojawiły się spekulacje, że doszło do tajnego spotkania Kamińskiego z Bielanem.

W rozmowie z TVN24 wicemarszałek Senatu stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom: – Ja nawet nie wiem, kiedy był. Ja widziałem Bielana w Waszyngtonie na zdjęciach z Białego Domu.

W KO mają dość wicemarszałka

Polityk nie chciał ujawnić, z kim się spotkał i jakie były tematy tych rozmów. Jak stwierdził, rozmawiał przede wszystkim o pozostaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce. – Taki był mój przekaz do moich amerykańskich przyjaciół. Usiłowałem dostarczyć im jak najwięcej argumentów za tym, żeby amerykańscy żołnierze zostali w Polsce – zapewniał wicemarszałek. Kamiński potwierdził, że jego wyjazd do USA został opłacony przez Polskie Stronnictwo Ludowe. – Ja go przekonałem [Władysława Kosiniaka-Kamysza], że moje spotkania, które będę miał w Waszyngtonie, bardzo dobrze przysłużą się Polsce i tym kontaktom, które Kosiniak-Kamysz ma z amerykańskimi politykami – wyjaśniał w rozmowie z TVN24.

W KO mają dość Kamińskiego. – Co mam panu powiedzieć? Hołownia najmocniej oberwał za nocne spotkania z Kaczyńskim i Bielanem. Michał Kamiński trochę też. Natomiast nikt się nie czepia Kosiniaka-Kamysza, a wszyscy wiemy, że to on daje ciche przyzwolenie. A jeśli nawet nie daje zgody, to przynajmniej o wszystkim wie – mówi Onetowi jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei w PSL temat Michała Kamińskiego wywołuje dyskusje. – W naszym ugrupowaniu wygrała opcja obrony Michała Kamińskiego. Druga strona może krzyczeć i domagać się jego dymisji z funkcji wicemarszałka Senatu, ale nic takiego się nie wydarzy – mówi ważny polityk PSL.

