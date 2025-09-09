PiS ma nowych posłów. Złożyli ślubowanie

Tomasz Piotr Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, Marek Andrzej Subocz i Michał Jach – oto nowi posłowie PiS. Złożyli oni ślubowanie we wtorek, pierwszego dnia posiedzenia Sejmu po wakacyjnej przerwie. Przyjęli oni mandaty poselskie związku z wygaśnięciem mandatów poselskich: Zbigniewa Boguckiego (Jach), Adama Andruszkiewicza (Olbryś), Marcina Przydacza (Rzymkowski) oraz Pawła Szefernakera (Subocz), którzy weszli do gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.

Rotę ślubowania odczytał marszałek Sejmu Szymon Hołownia: – Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Posłowie odpowiadali: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".

Zgodnie z art. 103 ust. 1 Konstytucji mandatu posła nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub PiS jest obecnie największym klubem w Sejmie i liczy 188 osób. Klub KO to 157 posłów, PSL ma 32 posłów, Polska 2050 – 30, Lewic 21, a klub Konfederacji to 16 posłów. W Sejmie działają także koła poselskie. Koło Razem – 5 członków, Wolni Republikanie – 4, Konfederacja Korony Polskiej – 3, a niezrzeszeni to 4 posłów.

PiS na czele nowego sondażu. Polska 2050 i PSL szorują po dnie

Liderem wrześniowego badania CBOS jest Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30 proc. ankietowanych, tyle samo, co przed miesiącem.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 28 proc. głosów. Ugrupowanie Donalda Tuska straciło w porównaniu z sierpniem 2 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. w skali miesiąca. Do Sejmu weszłaby jeszcze partia Razem, którą popiera 6 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.). Na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc. balansuje Lewica (spadek o 2 pkt proc.).

