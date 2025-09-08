Mentzen kuszony przez KO? Bosak reaguje na plotki

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był pytany w radiu TOK FM o niedawne słowa byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim ocenił, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący PO Donald Tusk powinni już przejść na polityczną emeryturę. Były prezydent dodał, że głosu w polskiej polityce powinni dojść przedstawiciele młodszego pokolenia.

– W każdej partii toczy się debata o przywództwie. Jarosław Kaczyński wielokrotnie tę debatę podsycał spekulacjami o zmianie w PiS, przekazaniu przywództwa komuś innemu – odpowiedział Krzysztof Bosak.

Zdaniem lidera Konfederacji, na kolejnych kongresach PiS ujawniali się potencjalni następcy Kaczyńskiego, ich ambicje były temperowane, a prezes pozostawał prezesem.

– Nie spodziewam się tutaj żadnej zmiany, bo wiemy, że PiS jest partią zbudowaną wokół Jarosława Kaczyńskiego i prawdopodobnie bez jego przywództwa ta partia mogłaby się podzielić na parę mniejszych frakcyjnych czy środowiskowych grup czy organizacji – dodał.

Krzysztof Bosak zauważył, że "to są problemy naszych politycznych konkurentów, które nie zajmują nas najbardziej". – Jako Konfederacja w dużo większym stopniu jesteśmy skupieni na tym, co robi rząd, niż na tym, co robią nasi rywale z opozycji. Uważam, że mamy lepszą ofertę dla prawicowego wyborcy niż PiS i zachęcamy do przyglądania się temu, co my robimy, a nie zajmowania się nieustannie PiS-em – mówił.

Duda dołączy do Konfederacji?

Wicemarszałek Sejmu był też pytany o to, czy były prezydent Andrzej Duda dołączy do Konfederacji.

– Nie ma takich informacji, nie ma takich zamiarów, nie ma takich spekulacji. Nie wiem, skąd to pytanie – dodał.

Mentzen kuszony przez KO funkcją wicemarszałka Sejmu?

Krzysztofa Boska w TOK FM zapytano też o plotkę, jakoby Koalicja Obywatelska miała rozmawiać ze Sławomirem Mentzenem, a pośrednikiem w tych rozmowach miał być były premier Jan Krzysztof Bielecki, politycznie bliski Tuskowi. Według doniesień mediów, Sławomir Mentzen ma być namawiany do zerwania z partnerami z narodowego skrzydła Konfederacji. Prezes Nowej Nadziei ma być kuszony posadą marszałka Sejmu w zamian za sojusz z Koalicją Obywatelską.

Wicemarszałek Sejmu ocenił, że to rozsiewanie plotek oraz inspirowanie dziennikarzy do tego, by rozmawiali o plotkach, a nie o faktach. – To sposób uprawiania polityki przez PiS – dodał.

Zauważył, że "kiedy jeszcze PiS rządził, to przez parę dobrych lat bardzo cierpliwie były rozwlekane po wszystkich mediach i dziennikarzach zajmujących się polityką plotki o perspektywie współpracy, być może nawet wspólnego startu wyborczego, środowiska Ziobry i Konfederacji". – Z perspektywy czasu widać, ile z tego było prawdą – literalnie nic. My cierpliwie temu przez parę lat zaprzeczaliśmy, a jednak dziennikarze się tym zajmowali, zamiast zajmować się rzeczywistością, w której żyjemy. Tak samo jest w tej chwili – mówił.

Lider Konfederacji pytany zaś o to, czy "odrzuca koalicję z Koalicją Obywatelską w przyszłości", odpowiedział, że niczego nie wyklucza. – Dlatego że nie znam przyszłości i nie wiem, w jakich uwarunkowaniach się znajdziemy w przyszłości – powiedział.

Mentzen dogadany z Nawrockim ws. premiera?

Wicemarszałek Sejmu został również zapytany, czy Sławomir Mentzen jest kandydatem Konfederacji na premiera i czy będzie to warunek dla każdego potencjalnego partnera koalicyjnego Konfederacji. – Nie mamy w tym zakresie żadnych decyzji – oświadczył.

Zdementował też twierdzenia, jakoby Sławomir Mentzen ma być "dogadany z prezydentem Karolem Nawrockim", że "jak przyjdzie co do czego, prezydent desygnuje Sławomira Mentzena" na premiera. – Mogę zaprzeczyć. Nie ma takich uzgodnień z prezydentem Nawrockim – podkreślił.

Czytaj też:

"Nie przesądzamy". Bosak zabrał głos ws. ewentualnej koalicjiCzytaj też:

Mentzen czy Bosak? Polacy wskazali lepszego premiera