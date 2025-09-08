Mentzen czy Bosak? Polacy wskazali lepszego premiera

Kto byłby lepszym premierem z ramienia Konfederacji? – takie pytanie postawiono respondentom w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla Onetu.

Najwięcej ankietowanych – 47,3 proc. – wskazało na odpowiedź, że żaden z dwóch wymienionych polityków nie byłby dobrym premierem.

Więcej badanych (20,4 proc.) wskazało, że to Krzysztof Bosak lepiej sprawdziłby się w roli premiera. Na Sławomira Mentzena wskazało 16,5 proc.

Tylko 2,9 proc. badanych oceniło, że obaj politycy byliby równie dobrymi premierami. Kolejne 12,9 proc. osób wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć". "Sławomira Mentzena lepiej oceniają ankietowani w przedziale wiekowym do 34 lat. Z kolei Krzysztof Bosak cieszy się lepszą oceną wśród osób starszych" – czytamy.

Sondaże pokazują, że dziś ani KO ani PiS nie byłyby w stanie rządzić bez Konfederacji.

Spełnia się koszmar Kaczyńskiego? "Nakazał atak na Konfederację"

Nasza miłość do Konfederacji miała datę ważności – mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, cytowani przez Onet.pl. Termin, o którym mówią upłynęła 1 czerwca, kiedy to właśnie dzięki wsparciu tego ugrupowania Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Jak twierdzi serwis, to wtedy Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że ma dwa cele. Pierwszy to oczywiście pozbawienie władzy Donalda Tuska. Drugi jest jednak ważniejszy, bo zakłada przejęcie głosów Konfederacji. "Jarosław Kaczyński doskonale bowiem wie, że elektorat Koalicji Obywatelskiej czy nawet całego rządzącego układu nie da się kupić paroma hasłami PiS. Co innego z wyborcami Konfederacji, dzięki którym Nawrocki został zresztą prezydentem" – czytamy.

Jeden z rozmówców portalu z PiS mówiąc o ugrupowaniu Mentzena i Bosaka, stwierdza, że właściwie "wzięli się znikąd". – To w znacznej części nasi zwiedzeni wyborcy odeszli do Konfederacji. A skoro odeszli, to mogą wrócić – dodaje.

I to właśnie powrót tych wyborców do PiS ma być dziś priorytetem prezesa. Samej wygranej nad obecną ekipą rządzącą Kaczyński ma być niemal pewny. Nie chce jednak dzielić się władzą z Konfederacją. A taki scenariusz przewidują obecnie niemal wszystkie sondaże.

