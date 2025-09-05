PiS na czele nowego sondażu. Polska 2050 i PSL szorują po dnie

Liderem wrześniowego badania CBOS jest Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 30 proc. ankietowanych, tyle samo, co przed miesiącem.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 28 proc. głosów. Ugrupowanie Donalda Tuska straciło w porównaniu z sierpniem 2 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 11 proc., co oznacza spadek o 1 pkt proc. w skali miesiąca.

Sondaż: Razem wyprzedza Lewicę, Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Do Sejmu weszłaby jeszcze partia Razem, którą popiera 6 proc. pytanych (wzrost o 1 pkt proc.). Na granicy progu wyborczego z wynikiem 5 proc. balansuje Lewica (spadek o 2 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej, która może liczyć na 4 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.). Na Polskę 2050 chce głosować tylko 3 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.), a na PSL – 2 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

11 proc. badanych nie wie, na kogo oddać swój głos. Żaden z uczestników sondażu nie wskazał innej partii czy ugrupowania.

CBOS w komentarzu do tych wyników napisał, że "spadek popularności rządzących ugrupowań powoduje względną poprawę pozycji partii będących wobec nich w mniejszej lub większej opozycji".

Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, jaka byłaby frekwencja?

Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się na początku września, udział w nich z co najmniej 99-proc. pewnością zadeklarowało 67 proc. dorosłych Polaków (o 3 pkt proc. mniej niż w sierpniu). Jednocześnie ogólne zainteresowanie uczestnictwem w głosowaniu zadeklarowało 82 proc. uprawnionych, również nieznacznie mniej niż w sierpniu (spadek o 2 pkt proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0 proc.) w okresie 1-3 września 2025 r. na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

