"Działałem na korzyść Polski". Kamiński przerywa milczenie ws. wizyty w USA

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (PSL) miał przebywać w USA w tym samym czasie, co europoseł PiS Adam Bielan, przygotowujący wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Zarówno Kamiński, jak i Bielan, podtrzymują, że nie widzieli się w Stanach Zjednoczonych.

Kamiński o swojej wizycie w Ameryce: Działałem na korzyść Polski

W rozmowie z TVN24 Kamiński nie chciał powiedzieć, z kim dokładnie widział się w Ameryce, ale przekonywał, że jego spotkania dotyczyły m.in. obecności żołnierzy USA w Polsce.

Wicemarszałek Senatu powiedział, że poleciał do USA pod koniec sierpnia. Jak dodał, za wyjazd zapłaciło Polskie Stronnictwo Ludowe. Pytany, dlaczego partia sfinansowała akurat tę podróż, Kamiński odesłał dziennikarza do wiceszefa MON, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

– Ja go przekonałem, że moje spotkania, które będę miał w Waszyngtonie, bardzo dobrze przysłużą się Polsce i tym kontaktom, które Kosiniak-Kamysz ma z amerykańskimi politykami – tłumaczył.

Na pytanie, "czy podczas wizyty w Stanach jakkolwiek działał na korzyść prezydenta Nawrockiego", Kamiński odparł: – Na korzyść Polski na pewno, bo dostarczałem amerykańskim politykom argumentów na temat pozostania amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Trump w obecności Nawrockiego: Żołnierze USA pozostaną w Polsce

Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Białym Domu zapowiedział m.in. utrzymanie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i nie wykluczył, że będzie ich więcej. Wizyta w Waszyngtonie była pierwszą podróżą zagraniczną Nawrockiego w roli prezydenta i została uznana przez komentatorów za sukces.

W tym samym czasie w USA przebywał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Pytany wcześniej, czego oczekuje po wizycie prezydenta Nawrockiego, Sikorski wskazał właśnie na kwestię utrzymania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

