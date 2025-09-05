Nawrocki podaje nowe szczegóły rozmowy z Trumpem. Wspomniał o wschodniej granicy

Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w Rzymie, był w piątek pytany przez dziennikarzy o swoje środowe spotkanie z prezydentem USA i o to, czy Donald Trump informował go o planach wobec krajów bałtyckich i ścięciu wsparcia dla wschodniej flanki NATO.

Nawrocki: W rozmowie z Trumpem pojawił się wątek wschodniej granicy

– Rozmawiałem przede wszystkim o kwestiach bilateralnych polsko-amerykańskich. Jak wiadomo, mówiłem o polskich granicach i żołnierzach amerykańskich w Polsce. Ale były też wątki odnoszące się do krajów bałtyckich i odpowiedzialności za kraje bałtyckie i naszej granicy wschodniej – powiedział Nawrocki.

Podkreślił, że nie przez przypadek spotkał się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. – Wątki, które poruszałem z prezydentem Trumpem, odnosiły się do Polski jako lidera regionu – dodał.

– Nie jest w interesie krajów bałtyckich, aby ograniczyć liczbę amerykańskich żołnierzy. Choć ja mówiłem głosem polskim, to czuję jednak, że Polska jest także liderem w Europie Środkowej i Wschodniej, więc w roli lidera tego regionu rozmawiałem z panem prezydentem – oświadczył Nawrocki.

Reuters: USA poinformowały Europę, że zmniejszają pomoc wojskową do zera

Agencja Reuters podała w piątek, że Departament Obrony USA poinformował w zeszłym tygodniu kraje europejskie, iż wsparcie wojskowe w ramach programu znanego jako Sekcja 333 zostanie zredukowane do zera od następnego roku fiskalnego. Głównymi beneficjentami tego programu są Litwa, Łotwa i Estonia.

Doniesienia o planowanych cięciach pojawiły się dwa dni po tym, jak prezydent USA Donald Trump podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu zadeklarował, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce i nie wykluczył, że będzie ich więcej.

