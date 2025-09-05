Strefa buforowa na granicy z Białorusią. Zapadła nowa decyzja

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w piątek, że przedłużenie strefy buforowej ma związek z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. "Strefa buforowa służy ochronie granicy państwowej oraz walce z przemytnikami, którzy podejmują po stronie polskiej osoby próbujące nielegalnie przekraczać granicę" – napisano.

– Utrzymanie strefy buforowej jest konieczne w związku z rosnącą presją migracyjną ze strony Białorusi. Granica polsko-białoruska, której szczelność wynosi blisko 98 proc., jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i całej Unii Europejskiej – powiedział Kierwiński, cytowany w komunikacie resortu.

Więcej prób nielegalnego przekroczenia granicy

Jak podkreśla MSWiA, w ostatnich miesiącach liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią niemal się podwoiła, w porównaniu do ubiegłego roku. Od czerwca do sierpnia 2025 r. Straż Graniczna odnotowała prawie 13,8 tys. takich przypadków. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 7,5 tys. To wzrost o 83 proc.

Tylko w sierpniu tego roku Straż Graniczna zarejestrowała ponad 5,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W sierpniu 2024 r. było ich niespełna 2,3 tys. Oznacza to, że w 2025 r. liczba ta wzrosła blisko 2,5 razy.

Strefa buforowa

Strefa objęta zakazem przebywania, będzie obejmowała odcinek granicy o długości ponad 78 km, położony w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze.

Na odcinku około 59 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku ponad 15 km położonym w rejonie rezerwatów przyrody strefa jest szersza i wynosi ok. 2 km, a na odcinku ok. 3,8 km jej szerokość w głąb kraju to ok. 4 km.

Zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią obowiązuje od 13 czerwca 2024 r. i jest przedłużany co 90 dni.

Czytaj też:

"Pojawili się białoruscy żołnierze z długą bronią". Ochrona ostrzegła premiera