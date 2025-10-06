PSL pójdzie do wyborów razem z KO? Tajemnicze słowa ministra

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, był pytany w Radiu Zet o to, czy PSL pójdzie do wyborów na listach Koalicji Obywatelskiej.

PSL na jednej liście z KO?

– To trzeba dwóch partnerów do tego, żeby taka decyzja była. To są dla mnie przyjaciele, partnerzy. Byłbym dumny, gdybym był na jednej liście z nimi – odpowiedział.

W czerwcu podczas posiedzenia Rady Naczelnej prezes PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że Ludowcy do następnych wyborów pójdą sami.

Słabe wyniki PSL w sondażach

Według ostatniego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski PSL osiąga wynik na poziomie 4,7 proc. poparcia, co daje wzrost o 0,9 pkt proc. Taki wynik oznacza jednak, że partia nie wchodzi do Sejmu.

Z kolei na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 30 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o 2,3 pkt proc.

Koniec Trzeciej Drogi

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku PSL utworzył koalicję z Polską 2050. Trzecia Droga osiągnęła wynik na poziomie 14,4 proc. PSL i Polska 2050 w ramach Trzeciej Drogi startowali także w wyborach samorządowych w 2024 roku i do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku. Wspólnym kandydatem Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich w 2025 był Szymon Hołownia, który osiągnął wynik 4,99 proc. poparcia.

W czerwcu tego roku Rada Naczelna PSL zdecydowała, że w następnych wyborach partia wystartuje sama, bez dotychczasowego koalicjanta, z którym tworzyła Trzecią Drogę.

Zgodnie z ostatnim sondażem United Surveys Polska 2050 osiąga wynik 2 proc. poparcia, co oznacza, że nie przekracza progu wyborczego.

