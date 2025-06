Koniec Trzeciej Drogi. Hołownia potwierdza

W wyborach parlamentarnych, które – zgodnie z kalendarzem wyborczym – odbędą się w 2027 r., Polskie Stronnictwo Ludowe wystartuje samodzielnie. To decyzja Rady Naczelnej PSL – podała we wtorek "Gazeta Wyborcza". Oznacza to koniec kampanijnej współpracy ludowców z Polską 2050 Szymona Hołowni w ramach projektu Trzecia Droga.

– Wybory parlamentarne dopiero za dwa lata. Nie wiemy, co się wydarzy wcześniej. Ale musimy już czynić przygotowania – powiedział "GW" jeden z "ważnych polityków" PSL. – Liderzy partii zdecydowali, że do następnych wyborów idziemy pod własnym szyldem – dodał.

Trzecia Droga się rozpada

Doniesienia "GW" potwierdził marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. "Decyzję Rady Naczelnej naszego koalicjanta PSL o faktycznym zakończeniu projektu Trzeciej Drogi, przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością. Zrozumieniem, bo umawialiśmy się na serię czterech wyborów. Wdzięcznością, bo obustronnie dotrzymaliśmy wzajemnych zobowiązań, a lojalność i zaufanie to w polityce fundamentalna rzecz" – napisał na portalu X.

"Rada Krajowa Polski 2050 zwołana została na 28.06. Jeszcze raz potwierdzimy na niej naszą determinację do konstruktywnej współpracy z naszymi partnerami w walce o »odkuwetowanie« spółek, naprawę publiczne media, tanie i dostępne mieszkania, bezpieczeństwo cyfrowe naszych dzieci. W odnowionym rządzie Koalicji 15.X będziemy rzecznikami odważnego rozwoju. A perspektywa samodzielnego startu w kolejnych wyborach daje nam dziś poczucie szczerej, politycznej radości" – przekazał.

Sondaż: Trzecia Droga poza Sejmem

W pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, popierany przez Polskę 2050 i PSL Szymon Hołownia uzyskał 4,99 proc. głosów.

Z sondażu pracowni IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Polsat News wynika, że Trzecia Droga znalazłaby się poza Sejmem.

Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęła Koalicja Obywatelska z 28,8 proc. poparcia, jednak różnica między ugrupowaniem Donalda Tuska a PiS-em jest minimalna. Na Prawo i Sprawiedliwość chce bowiem głosować 27,9 proc. ankietowanych. Trzecie miejsce na podium zajęła Konfederacja, którą wspiera 14,7 proc. respondentów. Za podium wylądowała Trzecia Droga, która może liczyć na 6,9 proc. Próg wyborczy dla koalicji wynosi 8 proc. W Sejmie znalazłaby się natomiast Konfederacja Korony Polski. Na formację Grzegorza Brauna chce głosować 6 proc. ankietowanych. Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 5,6 proc. Poza Sejmem znalazłaby się z kolei partia Razem, którą popiera 3,1 proc. badanych.

