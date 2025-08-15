Bardzo mocny wpis przyszłego ambasadora. "Akt jadowitego oszczerstwa"

W piątek polski internet grzmi w sprawie skandalicznego transparentu, wywieszonego przez izraelskich kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu piłkarskiego. Nie dość, że Polakom zarzucono współudział w holokauście, to jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

Sprzeciw wobec tego rodzaju happeningów wyraził prezydent Karol Nawrocki, MSZ, a także ministerstwo sportu.

Niezwykle mocny wpis, wyrażający oburzenie na zachowanie kibiców, opublikował mianowany na ambasadora USA w naszym kraju Tom Rose. "Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły – zniesmaczony, oburzony i zawstydzony – tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali na Węgrzech 'kibice' Maccabi Hajfa. To nie było zwykłe chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej" – zauważa przyszły ambasador.

"To był nikczemny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski – są zdrajcami własnego narodu. W świecie, w którym już roi się od prawdziwych wrogów Izraela, ci nikczemni tchórze pracują nad stworzeniem kolejnych. Musimy ich wyrzucić z naszego grona" – wskazuje Rose.

Bosak: To nie tylko incydent sportowy

Na X do sprawy odniósł się jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Mimo że jestem na urlopie trudno skupić się na odpoczynku wobec haniebnego, antypolskiego zachowania kibiców Maccabi Haifa podczas wczorajszego meczu z Rakowem Częstochowa. To nie tylko incydent sportowy, ale atak na Polaków i prawdę historyczną. Transparent z kłamliwymi oskarżeniami wobec naszego narodu – sugerujący rzekomą odpowiedzialność Polaków za zbrodnie II wojny światowej – to powtórka z antypolskich kampanii, które od lat próbują zakłamać prawdę o Holokauście i roli Polski jako ofiary III Rzeszy, walczącej z nią aktywnie i skutecznie od pierwszych do ostatnich dni wojny. Polska straciła ok. 6 milionów obywateli, w tym ok. 3 miliony Żydów, a nasi rodacy ratowali Żydów ryzykując życie, za co Yad Vashem uhonorował ponad 7 tysięcy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (a powinno ich być jeszcze znacznie więcej). Wiele rodzin, jak rodzina Ulmów, straciło życie przez swoje poświęcenie" – napisał Bosak.

"Dokonywanie takich prowokacji jest zwyczajną obrzydliwością, szczególnie w kontekście sportu, który powinien łączyć. Rząd musi monitorować czy odpowiednie reakcje zostaną poczynione na poziomie władz izraelskich i UEFA. To wydarzenie to nie jedynie wybryk kibicowski, a przejaw prymitywnych, antypolskich uprzedzeń i zakłamywania prawdy historycznej, dla których nie może być tolerancji" – podsumował.

