Bosak zabrał głos w sprawie haniebnego transparentu izraelskich kibiców

W sobotę polski internet grzmi w sprawie skandalicznego transparentu wywieszonego przez izraelskich kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu piłkarskiego. Nie dość, że Polakom zarzucono współudział w holokauście, to jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

Na X do sprawy odniósł się jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Mimo że jestem na urlopie trudno skupić się na odpoczynku wobec haniebnego, antypolskiego zachowania kibiców Maccabi Haifa podczas wczorajszego meczu z Rakowem Częstochowa. To nie tylko incydent sportowy, ale atak na Polaków i prawdę historyczną. Transparent z kłamliwymi oskarżeniami wobec naszego narodu – sugerujący rzekomą odpowiedzialność Polaków za zbrodnie II wojny światowej – to powtórka z antypolskich kampanii, które od lat próbują zakłamać prawdę o Holokauście i roli Polski jako ofiary III Rzeszy, walczącej z nią aktywnie i skutecznie od pierwszych do ostatnich dni wojny. Polska straciła ok. 6 milionów obywateli, w tym ok. 3 miliony Żydów, a nasi rodacy ratowali Żydów ryzykując życie, za co Yad Vashem uhonorował ponad 7 tysięcy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (a powinno ich być jeszcze znacznie więcej). Wiele rodzin, jak rodzina Ulmów, straciło życie przez swoje poświęcenie" – napisał Bosak.

"Dokonywanie takich prowokacji jest zwyczajną obrzydliwością, szczególnie w kontekście sportu, który powinien łączyć. Rząd musi monitorować czy odpowiednie reakcje zostaną poczynione na poziomie władz izraelskich i UEFA. To wydarzenie to nie jedynie wybryk kibicowski, a przejaw prymitywnych, antypolskich uprzedzeń i zakłamywania prawdy historycznej, dla których nie może być tolerancji" – podsumował.

Izraelscy kibice o Polakach: "Mordercy od 1939 r."

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Rakowa. Polska drużyna awansowała do czwartej rundy rozgrywek eliminacji Ligi Konferencji. Niestety sportowe widowisko zostało przyćmione przez skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców.

Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Twierdzenie to mija się z prawdą, jest kompletnie ahistoryczne, bo zarzuca Polakom współudział w zaplanowanym i wykonanym przez hitlerowskie Niemcy Holokauście, który odbywał się m.in. na okupowanym przez nich polskim terytorium

