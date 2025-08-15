Czarnek: Antypolonizm równie szkodliwy jak antysemityzm

W piątek polski internet grzmi w sprawie skandalicznego transparentu, wywieszonego przez izraelskich kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu piłkarskiego. Nie dość, że Polakom zarzucono współudział w holokauście, to jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę. Sprzeciw wobec tego rodzaju happeningów wyraził prezydent Karol Nawrocki, MSZ, a także ministerstwo sportu.

Niezwykle mocny wpis, wyrażający oburzenie na zachowanie kibiców, opublikował mianowany na ambasadora USA w naszym kraju Tom Rose. "Jako dumny amerykański Żyd i niezłomny zwolennik Izraela, jestem wściekły – zniesmaczony, oburzony i zawstydzony – tym przeklętym spektaklem antypolskiej nienawiści, jaki wczoraj zainscenizowali na Węgrzech 'kibice' Maccabi Hajfa. To nie było zwykłe chuligaństwo. To było coś więcej. Znacznie więcej" – zauważa przyszły ambasador. "To był nikczemny, wyrachowany akt jadowitego oszczerstwa: mordercze pomówienie o mord rytualny przeciwko dobremu i porządnemu narodowi. Ci bandyci nie są zwykłymi wrogami Polski – są zdrajcami własnego narodu. W świecie, w którym już roi się od prawdziwych wrogów Izraela, ci nikczemni tchórze pracują nad stworzeniem kolejnych. Musimy ich wyrzucić z naszego grona" – wskazuje Rose.

Czarnek dziękuje

Post Amerykanina spotkał się z ciepłym przyjęciem strony polskiej. Za stanięcie w obronie naszego kraju podziękował m.in. Przemysław Czarnek z PiS. "Jako dumny Polak i przyjaciel Stanów Zjednoczonych, dziękuję Panu Ambasadorowi za Pańskie słowa. Pielęgnujmy prawdę historyczną i wzajemny szacunek. Antypolonizm oparty na kłamstwie i fałszowaniu historii Polski jest równie szkodliwy jak antysemityzm" – napisał na portalu X.

Skandal na meczu Rakowa. UEFA chce ukarać obie drużyny

Przypomnijmy, że do skandalu doszło podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa w ramach Ligi Konferencji UEFA. Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Ponadto spiker Maccabi wyzywał Polaków od nazistów.

Komunikat w sprawie incydentów na spotkaniu wydała UEFA. Jego treść może jednak budzić zdumienie. Federacja chce bowiem ukarać oba zespoły.

"W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" – napisano.

Izraelskiemu klubowi zarzucono niewłaściwe zachowanie zespołu (Art. 15 ust. 4 DR) oraz przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

Z kolei polski klub może odpowiedzieć za odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), a także przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

Czytaj też:

Bardzo mocny wpis przyszłego ambasadora. "Akt jadowitego oszczerstwa"Czytaj też:

Skandal na meczu Rakowa. UEFA chce ukarać obie drużyny