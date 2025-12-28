Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Czarny karnawał

Dodano: 
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie Źródło: DoRzeczy.pl
DO ZOBACZENIA Karnawał kojarzy się zazwyczaj z beztroską, feerią barw i chwilowym zapomnieniem.

Ale James Ensor i Witold Wojtkiewicz nie zapraszają nas na bal. Muzeum Narodowe w Warszawie zestawia dwóch wizjonerów przełomu wieków XIX i XX w ekspozycji „Czarny karnawał”.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także