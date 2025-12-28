DO ZOBACZENIA Karnawał kojarzy się zazwyczaj z beztroską, feerią barw i chwilowym zapomnieniem.
Ale James Ensor i Witold Wojtkiewicz nie zapraszają nas na bal. Muzeum Narodowe w Warszawie zestawia dwóch wizjonerów przełomu wieków XIX i XX w ekspozycji „Czarny karnawał”.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
