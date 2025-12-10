Ambasador USA o Polsce. "To może być szokujące"

O swoich spostrzeżeniach na temat naszego kraju ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówił na antenie TVN24.

Ambasador USA: Polska jest krajem jednolitym i zjednoczonym

– Jesteście wiodącą siłą w Europie, najbardziej wpływowym krajem w Europie w zakresie obronności i zaangażowania w nią – powiedział Thomas Rose.

Amerykański dyplomata ocenił, że Polacy, mimo "wewnętrznych zamieszań politycznych", są "najbardziej zjednoczonym narodem w Europie". – Wiem, że może to być szokujące, jak słyszy się, że ambasador USA w Polsce mówi, że Polska jest krajem rzeczywiście jednolitym i zjednoczonym, ale to jest prawda – podkreślił.

Ambasador wskazywał, że wewnętrzne nieporozumienia Polski dla niego, jako outsidera, "bardzo zdrowo i bardzo pozytywnie koncentrują się na tym, jak najlepiej uczynić Polskę silną, jak zwiększyć poziom zaangażowania w relacje z partnerami w Europie". Czasem, jak podkreślał, nie zgadzamy się co do tego, w jaki sposób to uczynić, ale "to jest jedność nie tylko ducha, ale też celu, której niestety brakuje, jak sądzę, w niektórych innych częściach Europy".

– Dlatego właśnie jest to tak ważne, aby Polska stała się o wiele bardziej asertywnym głosem w europejskich sprawach. Myślę, że dacie radę to zrobić, myślę, że rząd jest do tego gotów, prezydent jest w to zaangażowany, jest ogromna jedność na poziomie Polski, która może być zaskakująca dla samych Polaków, ale taka jest prawda – podsumował dyplomata.

Thomas Rose nowym ambasadorem USA w Polsce

Przypomnijmy, że Thomas Rose złożył listy uwierzytelniające u prezydenta Karola Nawrockiego 6 listopada. Do Warszawy przyleciał pod koniec października, po tym jak został zaprzysiężony na ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jego kandydaturę zgłosił prezydent USA Donald Trump.

