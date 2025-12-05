Zjednoczone Emiraty Arabskie

ZEA powstały w roku 1971. Dziś to z jeden z najnowocześniejszych, a zarazem najzamożniejszych, krajów na kuli ziemskiej. Kwitnący rozwój państwa gwarantuje ropa naftowa. Bogate złoża tego cennego surowca kiedyś się jednak wyczerpią. Zdając sobie z tego sprawę władze państwowe inwestują olbrzymie kwoty w rozmaite dziedziny gospodarki. W pierwszym rzędzie bankowość, turystykę i energię odnawialną – wszak słońce świeci tam niemal bez przerwy przez okrągły rok – oraz budownictwo.