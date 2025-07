Spowodował kolizję, ma stracić stanowisko. Nieoficjalne ustalenia

Pod koniec czerwca na drodze ekspresowej S3 między Sulechowem a Zieloną Górą w woj. lubuskim doszło do groźnej kolizji. Jak się okazało, jej sprawcą był marszałek województwa z Platformy Obywatelskiej. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać, jak kierujący skodą wyprzedza prawym pasem bmw i zajeżdżając mu drogę, uderza w jego bok, a następnie w barierki energochłonne.

Jak się okazało, służbową skodą kierował marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej. Polityk jechał ze swojego domu w Słubicach do pracy w Zielonej Górze. Całe zdarzenie nagrał rejestrator znajdujący się w drugim pojeździe.

Jak relacjonowała rozgłośnia RMF FM, Jabłoński był trzeźwy, nie potrzebował pomocy medycznej, a po całym zajściu wrócił do swoich obowiązków służbowych. Policja zatrzymała mu prawo jazdy, co potwierdziła podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Jak podało TVN24, marszałek województwa lubuskiego nie przyjął mandatu. Co więcej, miał zrobić funkcjonariuszom policji awanturę, uważając, że źle przeprowadzili interwencję. Jednak policja nie potwierdziła dotychczas tych doniesień.

Jabłoński straci stanowisko

Jak przekazała w piątek "Gazeta Wyborcza", Jabłoński straci stanowisko marszałka województwa.

Decyzję o swojej dymisji Marcin Jabłoński, lubuski marszałek miał złożyć na ręce szefa partii w regionie posła Waldemara Sługockiego kilka dni temu" – czytamy.

Swoją dezaprobatę dla zachowania polityka miał wyrazić premier Donald Tusk. Zdaniem "GW", w PO panuje przekonanie, że w sprawie Jabłońskiego zabrakło "ukorzenia się przed wyborcami".

Marcin Jabłoński należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności, z której w 2001 r. przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z rekomendacji PO w 2001, 2005 i 2019 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu, a w 2004 r. do Parlamentu Europejskiego.

