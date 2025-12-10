"Niemcy mogliby się uczyć". Polska została doceniona

Niemiecki dziennik "Augsburger Allgemeine" poświęcił Polsce osobny artykuł, w którym podkreśla gospodarczy sukces naszego kraju. Uwagę dziennikarzy zwrócił zwłaszcza wzrost PKB, który co roku oscyluje wokół 3 proc. Dla porównania: od 3 lat Niemcy zmagają się recesją.

Gazeta podkreśla także wzrost wydatków na wojsko, czystość ulic, punktualność polskich pociągów, cyfryzację oraz jakość infrastruktury w Polsce.

"Czyste drogi bez wybojów, mosty, które nie grożą zawaleniem, a polskie koleje są znacznie bardziej punktualne niż niemieckie (...) Czy Polska stała się wzorem dla Niemiec?" – pytają dziennikarze.

"Augsburger Allgemeine" podkreśla, że rozwój Polski był możliwy m.in. dzięki unijnym funduszom oraz silnemu powiązaniu z niemiecką gospodarką. Jej problemy mogą w dłuższej perspektywie negatywnie odbić się także na naszym kraju. Gazeta wskazuje również możliwe problemy na rynku pracy.

"Sceptycyzm wobec migracji w Polsce pogłębia ponadto niedobór siły roboczej" – napisano.

Rośnie polski PKB

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 3,8 proc. r/r w III kw. 2025 r. wobec 2,8 proc. wzrostu r/r w analogicznym kwartale 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny."Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2025 r. zwiększył się realnie o 3,8 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 2,8 proc. w analogicznym kwartale 2024 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego)" – czytamy w komunikacie.

Według szybkiego szacunku, wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. wyniósł 3,7 proc.

W III kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc., podał też Urząd.

