Coraz więcej Ukraińców zostanie w Polsce. Oto powód

Najnowsze badania potwierdzają, że coraz większa liczba Ukraińców rozważa pozostanie w Polsce na zawsze. Świadczyć mają o tym następujące fakty: pensje rosną, a jednocześnie maleją kwoty transferów pieniężnych na Ukrainę. Ponad połowa przedwojennych migrantów i prawie jedna czwarta uchodźców nie planuje powrotu do swojej ojczyzny.

Średnie wynagrodzenie Ukraińców rośnie w tempie zbliżonym do ogólnej dynamiki polskiej gospodarki. Najwyższe zarobki utrzymują się w sektorach IT, budowlanym i transportowym. Jednocześnie różnica między wynagrodzeniami Ukraińców i Ukrainek jest zauważalnie większa niż średnia dla rynku polskiego.

Ukraińcy w Polsce

Badanie pokazało, że wśród uchodźców z Ukrainy odnotowuje się pozytywne trendy związane z rynkiem pracy: zwiększył się odsetek osób ze stabilnym zatrudnieniem, spadło bezrobocie. Ukraińcy rzadziej podejmują się prac niewymagających kwalifikacji.

92 proc. ukraińskich migrantów przedwojennych utrzymuje się z pracy zarobkowej. W przypadku uchodźców wojennych odsetek ten wynosi 78 proc. Rośnie również niezależność mieszkaniowa: 81 proc. Ukraińców samodzielnie zapewnia sobie mieszkanie bez pomocy z zewnątrz, 72 proc. wynajmuje lokum, a 9 proc. kupuje własne. W ośrodkach zbiorowego zakwaterowania pozostają głównie osoby w wieku 45+.

63 proc. uczestników badania mówi dobrze lub płynnie po polsku. Nadal 4 proc. Ukraińców przebywających w Polsce nie zna naszego języka.

51 proc. imigrantów i 24 proc. uchodźców z okresu przedwojennego chce pozostać w Polsce na stałe, podczas gdy 56 proc. uchodźców i 37 proc. migrantów z okresu przedwojennego nie ma konkretnych planów. Najwięcej osób planujących długoterminowy pobyt w Polsce mieszka na zachodzie kraju, najmniej w województwach kujawsko-pomorskim i śląskim.

