Grafika Mentzena wywołała burzę. "Mogę robić z Tuska rudego Niemca"

Sławomir Mentzen opublikował we wtorek w mediach społecznościowych grafikę z Donaldem Tuskiem stylizowanym na Adolfa Hitlera, mówiącym: "Polacy zapłacą za zbrodnie wojenne!". "Ciężko w to uwierzyć, ale tak było!" – napisał poseł Konfederacji.

Polityk odniósł się w ten sposób do wystąpienia szefa polskiego rządu w Berlinie. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Tusk poruszył temat zadośćuczynień dla jeszcze żyjących polskich obywateli poszkodowanych przez Niemcy podczas II wojny światowej. – Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków – stwierdził premier. – Więcej o tym nie chcę już mówić – dodał.

Wypowiedź wywołała medialną burzę w Polsce. Jednak znaleźli się tacy politycy koalicji rządzącej, którzy zdecydowali się bronić słów premiera. – Nie wierzę, że nie jesteśmy w stanie odczytać pewnej prowokacji intelektualnej, która została w tym wymiarze zastosowana – mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

twitter

Mentzen: Takie są reguły debaty

W środę na antenie Radia Zet Bogdan Rymanowski zapytał Sławomira Mentzena, dlaczego wrzucił na platformę X zdjęcie Donalda Tuska stylizowanego na Adolfa Hitlera. – Czy pan nie przesadził? To ma związek z poczuciem pewnej kultury i taktu? – pytał dziennikarz.

– Jeśli druga strona może robić ze mnie taliba, to ja mogę robić z Tuska rudego Niemca. Takie są reguły debaty – odparł jeden z liderów Konfederacji. – Cały przemysł medialny, zgrupowany wokół Donalda Tuska, robi ze mnie czarnego luda i oskarża mnie o wszystkie możliwe niegodziwości – tłumaczył.

twitter

– Jestem głęboko przekonany, że wszyscy politycy, w tym Donald Tusk, mają tak grubą skórę, że się takimi rzeczami w ogóle nie przejmują – kontynuował.

– Skomentowałem w sposób graficzny skandaliczną wypowiedź Donalda Tuska, który powiedział, że Polska ma zapłacić ofiarom II wojny światowej zamiast Niemców – dodał Sławomir Mentzen.

Czytaj też:

"Hańbiąca deklaracja". Morawiecki ostro o rozmowach Tuska z Merzem