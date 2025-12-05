"Kompromitacja". Opozycja oceniła tajne wystąpienie Tuska

W piątek około godziny 11:00 zakończyła się utajniona część obrad Sejmu, podczas której premier Donald Tusk przedstawił informację w sprawie bezpieczeństwa państwa.

Opozycja kpi z Tuska

Opozycja nie zostawiła suchej nitki na wystąpieniu szefa rządu, oceniając, że nie było ono ani merytoryczne ani w ogóle potrzebne. W sieci pojawiło się kilka komentarzy, które oddają to, co działo się na sali sejmowej.

"Po utajnionym posiedzeniu Sejmu przypomniał mi się stary dowcip z czasów komuny. W więzieniu siedzi gościu, który napisał na murze «Jaruzelski to idiota». Za obrazę władzy? Nie. Za zdradę tajemnicy państwowej. Donald Tusk powinien leżeć krzyżem w podzięce Bogu, że to posiedzenie było niejawne. Minister @BoguckiZbigniew odbył bezlitosne prace polowe" – ocenił poseł PiS Marcin Horała.

"Bardzo żałuję, że opinia publiczna nie mogła zapoznać się z informacją, którą Sejmowi przedstawiła «postać znana». Kompromitacja" – stwierdził inny poseł PiS Andrzej Śliwka.

"Pytacie o tajne obrady Sejmu. To jednym zdaniem: Z dużej chmury mały deszcz" – napisał poseł Paulina Matysiak.

"Czyli wg mediów w Sejmie było to, co wszyscy przewidywaliśmy, że będzie, czyli Tusk próbował straszyć w sprawie krypto" – uważa Paweł Rybicki.

"Nie zamierzam ujawniać żadnych «tajnych» informacji z dzisiejszego posiedzenia (nie ma w zasadzie czego) – ale mogę napisać jedno: brawo @BoguckiZbigniew" – napisał Paweł Jabłoński z PiS.

Kownacki: To swoisty kabaret

W wywiadzie dla DoRzeczy.pl poseł PiS Bartosz Kownacki stwierdził, że „od wczoraj wszyscy wiedzieliśmy, o czym to posiedzenie będzie”. Poseł PiS wyjaśnił, że premier organizuje jakiś swoisty kabaret i tworzy z tego tajne posiedzenie, o którym wszyscy wszystko wiedzą. – Poziom kompromitacji pana premiera Tuska osiągnął naprawdę Himalaje – dodał.

Przypomnijmy, że już w czwartek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji, napisał na platformie X, że w piątek, podczas tajnej części, premier przedstawi znane już od kilku dni opinii publicznej informacje o śledztwie ABW dotyczącym co najmniej 30-osobowej grupy przestępczej działającej na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Grupa ta miała prowadzić w Polsce działania szpiegowskie, sabotażowe, dywersyjne i propagandowe, o czym ABW informowało na swojej stronie internetowej 2 grudnia

.Czytaj też:

Kaczyński po tajnym posiedzeniu Sejmu: Nie wyciągnięcie ze mnie niczego