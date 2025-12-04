Bosak "ujawnia": To powie premier na tajnym posiedzeniu Sejmu

Wicemarszałek Sejmu oparł swój wpis na informacjach ujawnionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka dni temu.

Zapowiedź premiera: Bardzo poważne sprawy

Premier Donald Tusk w czwartek poinformował, że na piątkowym posiedzeniu Sejmu przedstawi "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Jednocześnie przekazał, że zwrócił się do marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu obrad.

Zgodnie z harmonogramem, posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 9:00 od prac nad ustawą budżetową na 2026 r., po czym ma zostać przeprowadzona tajna część obrad. – Tajne znaczy tajne. Bardzo poważne sprawy – powiedział Tusk, pytany o temat swojego wystąpienia. Według nieoficjalnych ustaleń mediów, informacja premiera ma dotyczyć kryptowalut oraz "pojawiającego się rosyjskiego śladu".

Bosak: Tusk ma mówić o rosyjskiej siatce 30 osób

Bosak twierdzi, że podczas tajnej części premier ma przedstawić znane już od kilku dni opinii publicznej informacje o śledztwie ABW dotyczącym co najmniej 30-osobowej grupy przestępczej działającej na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Grupa ta miała prowadzić w Polsce działania szpiegowskie, sabotażowe, dywersyjne i propagandowe, o czym ABW informowało na swojej stronie internetowej 2 grudnia.

Według Bosaka, Tusk ma wskazać na rzekomego koordynatora siatki: 28-letniego obywatela Rosji, Michaiła M., mieszkającego w obwodzie moskiewskim. Według opisu ma on być powiązany z FSB, a jego zadaniem miało być wydawanie poleceń członkom grupy i nadzorowanie ich działań. Bosak powołuje się również na ujawnione wcześniej przez ABW informacje o wykorzystaniu kryptowalut: Michaił M. miał dzięki specjalistycznej wiedzy zakładać i obsługiwać portfele służące do finansowania operacji grupy.

Atak na prezydenta Karola Nawrockiego

W ocenie wicemarszałka Sejmu, premier ma zakończyć swoje wystąpienie krytyką prezydenta Karola Nawrockiego, który kilka dni temu zawetował ustawę o kryptowalutach. Tusk ma też zapowiedzieć ponowne złożenie projektu.

Bosak podkreśla, że publikuje te informacje już dziś, ponieważ "posłowie którzy to jutro usłyszą nie będą mogli tego powtórzyć w mediach ze względu na utajnienie obrad".

