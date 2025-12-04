Bosak "ujawnia": To powie premier na tajnym posiedzeniu Sejmu
Opinie

Bosak "ujawnia": To powie premier na tajnym posiedzeniu Sejmu

Dodano: 
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak Źródło: PAP / Rafał Guz
Krzysztof Bosako publikował wpis, w którym, jak twierdzi, ujawnia, co premier Donald Tusk ma powiedzieć na tajnym posiedzeniu Sejmu.

Wicemarszałek Sejmu oparł swój wpis na informacjach ujawnionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka dni temu.

Zapowiedź premiera: Bardzo poważne sprawy

Premier Donald Tusk w czwartek poinformował, że na piątkowym posiedzeniu Sejmu przedstawi "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Jednocześnie przekazał, że zwrócił się do marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu obrad.

Zgodnie z harmonogramem, posiedzenie Sejmu rozpocznie się o godz. 9:00 od prac nad ustawą budżetową na 2026 r., po czym ma zostać przeprowadzona tajna część obrad. – Tajne znaczy tajne. Bardzo poważne sprawy – powiedział Tusk, pytany o temat swojego wystąpienia. Według nieoficjalnych ustaleń mediów, informacja premiera ma dotyczyć kryptowalut oraz "pojawiającego się rosyjskiego śladu".

Bosak: Tusk ma mówić o rosyjskiej siatce 30 osób

Bosak twierdzi, że podczas tajnej części premier ma przedstawić znane już od kilku dni opinii publicznej informacje o śledztwie ABW dotyczącym co najmniej 30-osobowej grupy przestępczej działającej na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Grupa ta miała prowadzić w Polsce działania szpiegowskie, sabotażowe, dywersyjne i propagandowe, o czym ABW informowało na swojej stronie internetowej 2 grudnia.

Według Bosaka, Tusk ma wskazać na rzekomego koordynatora siatki: 28-letniego obywatela Rosji, Michaiła M., mieszkającego w obwodzie moskiewskim. Według opisu ma on być powiązany z FSB, a jego zadaniem miało być wydawanie poleceń członkom grupy i nadzorowanie ich działań. Bosak powołuje się również na ujawnione wcześniej przez ABW informacje o wykorzystaniu kryptowalut: Michaił M. miał dzięki specjalistycznej wiedzy zakładać i obsługiwać portfele służące do finansowania operacji grupy.

Atak na prezydenta Karola Nawrockiego

W ocenie wicemarszałka Sejmu, premier ma zakończyć swoje wystąpienie krytyką prezydenta Karola Nawrockiego, który kilka dni temu zawetował ustawę o kryptowalutach. Tusk ma też zapowiedzieć ponowne złożenie projektu.

Bosak podkreśla, że publikuje te informacje już dziś, ponieważ "posłowie którzy to jutro usłyszą nie będą mogli tego powtórzyć w mediach ze względu na utajnienie obrad".

"Korzystają dywersanci". Minister o decyzji Nawrockiego

Źródło: X / DoRzeczy.pl
