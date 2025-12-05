Kolejne osoby z "mafii śmieciowej" usłyszały zarzuty

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej nadzoruje śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko środowisku. Chodzi o przestępstwa polegające na fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi Kartami Przekazania Odpadów dotyczącymi faktycznego miejsca magazynowania i przekazywania odpadów, w tym niebezpiecznych i rakotwórczych, a także przestępstw skarbowych polegających na uszczuplaniu należności podatkowych z tytułu podatku VAT i CIT.

W dniach 24-25 listopada 2025 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dokonali zatrzymania kolejnych siedmiu osób, w tym osoby kierującej grupą oraz jej członków, podejrzanych o udział w procederze nielegalnego składowania odpadów na terenie województw pomorskiego i wielkopolskiego – czytamy w komunikacie prokuratury.

Ustalenia faktyczne

Dotychczas dokonane czynności procesowe wskazują, że na terenie powiatów słupskiego i kościerskiego odpady były deponowane w miejscach nieobjętych wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

Jedno z ujawnionych składowisk znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi ekspresowej S6, co – według ustaleń śledztwa – miało utrudniać wykrycie przestępczej działalności. Ustalono, że działania odbywały się głównie w godzinach nocnych.

Na miejscu prowadzono przygotowanie wyrobisk do przyjmowania kolejnych transportów odpadów, natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych wykorzystywali drogi polne, poruszając się bez oświetlenia, co miało na celu uniknięcie ujawnienia procederu.

W ciągu jednej nocy mogło dochodzić nawet do ośmiu transportów. Ponadto kierowcy wielokrotnie przepinali naczepy między różnymi ciągnikami siodłowymi oraz korzystali z oddalonej o ok. 10 km bazy transportowej w celu utrudnienia odtworzenia tras przewozu.

Czynności zrealizowane w ramach śledztwa

W powiecie słupskim zatrzymano łącznie trzy osoby, w tym kierowcę pojazdu ciężarowego oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad miejscem nielegalnego deponowania odpadów, a następnego dnia zatrzymano kolejnego kierowcę zajmującego się przepinaniem ciągników siodłowych.

Równolegle w powiecie kościerskim zatrzymano dwóch mężczyzn podczas nielegalnego zrzutu odpadów. Według ustaleń jeden z nich pełnił rolę kierującego zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast drugi był właścicielem terenu oraz operatorem koparki.

W toku dalszych czynności, również 25 listopada 2025 r., zatrzymano kolejne dwie osoby.

Przeszukano także podmioty prowadzące obsługę rejestrów w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w dokumentacji przekazania odpadów poświadczano nieprawdę, wykazując odpady mineralne i piaski, podczas gdy faktycznie transportowano i deponowano odpady komunalne.

Zarzuty oraz zastosowane środki zapobiegawcze

Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, przestępstw przeciwko środowisku oraz przestępstw polegających na fałszowaniu dokumentacji i poświadczaniu nieprawdy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Z ustaleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, że na terenach objętych postępowaniem zdeponowano ponad 18 tys. ton odpadów.

Legalne przetworzenie wskazanej ilości odpadów generowałoby koszty przekraczające 11 mln zł, które w przypadku porzucenia odpadów obciążyłyby budżet państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W toku oględzin miejsc nielegalnego składowania, przeprowadzonych z udziałem biegłych oraz inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, WIOŚ w Poznaniu oraz WIOŚ w Gdańsku, stwierdzono obecność znacznych ilości odpadów komunalnych, gabarytów, worków typu big-bag oraz uszkodzonych pojemników typu mauzer. Przeważały odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania oraz tekstylia.

Nielegalne składowanie stanowi istotne zagrożenie dla gleby, wód gruntowych oraz zdrowia okolicznych mieszkańców. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

