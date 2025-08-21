Zarzuty wobec 21 osób w sprawie działalności tzw. mafii śmieciowej

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie składowali odpady niebezpieczne wbrew przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w taki sposób, że mogło to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka i spowodować znaczne zniszczenia w środowisku naturalnym.

W toku śledztwa funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uzyskali informacje dotyczące działalności grupy przestępczej w okolicy Piekar Śląskich, gdzie zlokalizowano nielegalne wysypisko śmieci.

We współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w dniu 19 sierpnia 2025 r. przeprowadzono obserwację tego terenu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, które potwierdziły nielegalne transporty odpadów niezgodnie z oficjalnym przeznaczeniem ujętym w dokumentach.

Na obserwowanym terenie ujawniono łącznie 7 pojazdów z odpadami, a następnie zatrzymano na gorącym uczynku łącznie 21 osób, w tym operatorów koparek, kierowców oraz pracowników wysypiska, a także organizatora tego procederu.

Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy przestępczej w ramach podziału ról wyszukiwali, a następnie wynajmowali nieruchomości z przeznaczeniem na nielegalne składowiska odpadów.

Równolegle wyszukiwali źródła odpadów, a następnie po ich przejęciu, porzucali je w wyznaczonych nielegalnych miejscach, po czym legalizowali składowanie śmieci poprzez dokonywanie niezgodnych ze stanem faktycznym wpisów w odpowiednich bazach danych.

Aby ukryć przestępczy proceder zakładano w tym celu spółki, których przedstawiciele wystawiali faktury poświadczające nieprawdę.

W toku śledztwa ustalono, iż w zakresie obrotu i porzucania odpadów w kraju, w tym na terenie śląska, funkcjonowało wiele grup przestępczych, które współpracowały ze sobą np. w zakresie miejsc nielegalnego składowania odpadów, czy firm pośredniczących w obrocie.

Śledztwo aktualnie obejmuje 12 miejsc ujawnienia porzuconych odpadów. Katalog ten nie jest zamknięty.

W związku z wykonywanymi czynnościami dokonano oględzin terenu z udziałem biegłego, który pobrał próbki do szczegółowych badań chemicznych.

Już na podstawie wstępnych badań i oględzin biegły określił, że ujawnione śmieci stanowią niesegregowane odpady komunalne, które bez warstwy izolacyjnej oraz systemów drenażowych umożliwiających odprowadzanie i zatrzymywanie odcieków, stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub mogą spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Szkodliwe i toksyczne substancje chemiczne poprzez migrację do gruntu mogą być pobierane wraz ze składnikami pokarmowymi przez rośliny występujące na terenie przyległym do obecnego miejsca składowania odpadów. W związku z tym nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania odpadów na rośliny. Nie można zatem również wykluczyć pośredniego wpływu na ludzi z uwagi na możliwe negatywne oddziaływanie na inne elementy środowiska, to jest powietrze, glebę w tym grunty rolne, wody podziemne i cieki wodne.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnego składowania odpadów i spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zniszczenia środowiska.

Po przesłuchaniu wobec siedmiu podejrzanych prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, motywując to obawą matactwa oraz zagrożeniem surową karą.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 6 podejrzanych.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania z uczestnikami postępowania.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa zarzuty przedstawiono łącznie 50 podejrzanym.

